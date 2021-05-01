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Десятки первомайских демонстраций в Европе завершились столкновениями с полицией, которая применяла слезоточивый газ

Первомайские шествия в европейских городах не удалось провести мирно. Как сообщают новостные агентства, особенно жесткие столкновения с правоохранительными органами прошли во Франции.

Как пишет РИА Новости, манифестанты на демонстрации в Париже закидали полицию петардами и фейерверками.

В шествии в основном участвовали представители профсоюзных и молодежных организаций, а также социалистических и коммунистических партий и активисты «жёлтых жилетов», которые громко распевали «Мы ещё здесь!».

В Лионе 27 сотрудников полиции и жандармерии пострадали в ходе столкновений с агрессивно настроенными участниками первомайской демонстрации сообщает ТАСС на власти префектура региона Овернь — Рона — Альпы.

«Манифестация — это право, нападение на силы правопорядка — это преступление, как и вандализм. Поддерживаем 27 полицейских и жандармов, пострадавших в ходе обеспечения порядка на первомайской манифестации в Лионе. Префект решительно осуждает насилие в отношении всех, кто защищает граждан», — говорится в официальном заявлении.

Для разгона толпы полиция Лиона применила слезоточивый газ. Отмечается, что из трех тысяч участников первомайской акции, агрессивно вели себя не более 200.

«Понемногу недовольство начинает вырываться наружу, сегодня невозможно работать в недостойных условиях, заниматься детьми и стариками, а потом не получать справедливой зарплаты. Поэтому сегодня мобилизация набирает обороты, и мы должны продолжать требовать возвращения производств во Францию и повышения зарплат», — прокомментировал беспорядки национальный секретарь Французской коммунистической партии Фабьен Руссель на манифестации в Лилле.

В общей сложности по всей Франции прошло около 300 первомайских акций. По оценке французских властей, в демонстрациях участвовали около 100 тысяч человек по всей стране.

В Испании в ходе митингов руководство мадридских отделений профсоюзов требовало увеличить темпы вакцинации и обеспечить прививкой всех жителей, в том числе мигрантов, а также призывали проголосовать на региональных выборах 4 мая за левые партии, чтобы отправить в отставку председателя правительства Исабель Диас Аюсо.

По данным генерального секретаря профсоюза Рабочие комиссии (CCOO) Уная Сордо, что в акциях профсоюзов Испании 1 мая приняли участие также около 100 тысяч человек. Акции проходили при усиленном присутствии полиции. По большей части, митинги прошли без столкновений.

Чего не скажешь о Вене, где митинг антифашистов, приуроченный к 1 мая, обернулся беспорядками. Полиция применила силу и слезоточивый газ для разгона демонстрантов.

Антифашисты собрались на митинг в парке имени Зигмунда Фрейда. Отмечается, что демонстранты скандировали лозунги и вели себя достаточно агрессивно. На месте находилось большое количество сотрудников полиции и служебных машин.

Не менее жесткие разгоны митингов прошли в Германии и Турции. В Берлин стянули около пяти с половиной тысяч полицейских. Власти заранее предупредили, что стражи порядка имеют право на ответные действия, если участники акций не будут соблюдать дистанцию и носить маски. Сообщается о десятках задержанных.

Отмечается, что в одном из случаев полиция ФРГ применила перцовый спрей против 14-летней девушки, которая на демонстрации несла нож и попыталась скрыться от полицейских, которые хотели остановить ее.

В Турции, где с 29 апреля действуют правила строго карантина, прошли традиционные демонстрации. Полиция пыталась разогнать участников маршей, задержано 212 человек.

В Стамбуле некоторые профсоюзы получили разрешения провести первомайские мероприятия, но часть собрались несогласованно. После того, как демонстранты проигнорировали призывы разойтись начались задержания, большинство произошли на площади Таксим. В городе Измир также известно о 20 задержанных.

Сообщается, что ОМОН и полицейские в штатском толкались с лидерами профсоюзов и другими демонстрантами и бросали некоторых на землю, а затем задержали десятки человек.

В России пандемия коронавируса второй год подряд не дает нам с былым размахом и политическим задором отметить День весны и труда.

«Фонтанка» собрала уже практически ностальгические кадры с первомайских шествий последнего десятилетия.

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Комментарии (1)

Alex000
> сегодня невозможно работать в недостойных условиях, заниматься детьми и стариками, а потом не получать справедливой зарплаты

Эти ребята просто не знают ещё, что бывает и такое, как средняя зарплата по всей стране в $700.
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