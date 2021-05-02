Фото: Игорь Русак/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Ставки в матче были понятны: в случае победы «Зенит» гарантировал себе чемпионство. Эти золотые медали — с историческим значением. Никогда петербургский клуб не выигрывал чемпионат трижды подряд: «Зенит» Лучано Спаллети развалился, надорвавшись, после второй победы. Более того: предыдущие чемпионства команда Сергея Семака оформляла не на берегах Невы. В 2019 — в самолете по пути из Грозного (после потери очков как раз «Локомотивом». В 2020 — на выезде в Краснодаре.

Единственный кадровый вопрос в "Зените", который был актуален накануне матча: сумеет ли восстановиться центральный защитник Деян Ловрен. Хорват не сумел, поэтому в обороне снова появился Дмитрий Чистяков. Андрей Лунев в воротах, Вячеслав Караваев, Дуглас Сантос и Ярослав Ракицкий составили Чистякову компанию в обороне. В полузащите Семак не стал отказываться от работающего ромба: Далер Кузяев, которого берегли от перебора карточек в предыдущем туре в матче против «Ротора», Вендел, Вильмар Барриос и Малком. Артем Дзюба и Сердар Азмун — в атаке. Перед стартовым свистком Семак тепло обнялся с Дмитрием Лоськовым, который сейчас входит в тренерский штаб Николича — столько лет играли друг против друга. Мяч в центральный круг в рамках спонсорской интеграции доставила красная гоночная машинка с логотипом партнера «Зенита».

Московский клуб до начала сезона 2020–2021 категорически не рассматривался в качестве фаворитов чемпионата. В мае 2020 года, когда РПЛ стояла на короновирусной паузе, генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе уволил живую легенду москвичей — Юрия Семина. Главным тренером был назначен сербский специалист Марко Николич: несмотря на свою работу с белградским «Партизаном», назвать Марко известным профессионалом было бы преувеличением. Помимо столичного клуба в его резюме значатся далеко не гранды: «Рад», «Войводина», люблянская «Олимпия», «МОЛ Фехервар» из Венгрии. Естественно, болельщики «Локомотива» встали на дыбы: все-таки все трофеи и медали железнодорожников в российской футбольной истории были выиграны под руководством Юрия Павловича. В интервью «Фонтанке» Андрей Аршавин называл назначение Николича «Выстрелом в ногу и в руку».

В новом сезоне экс-журналист Кикнадзе провел очень импульсивную встречу с болельщиками, на которой обвинял их в том, что они не так поддерживают команду, показывал средний палец трибунам, «Локомотив» — как и все остальные российские клубы — провалился в еврокубках, и казалось, что о попадании на пьедестал можно только мечтать.



Однако 23 декабря Кикнадзе покинул клуб, фанаты открыли припасенное на Новый год шампанское, «Локомотив» возглавил экс-торпедовец Владимир Леонченко, для которого это назначение стало серьезным кадровым взлетом. Также поменялся председатель совета директоров: Анатолия Мещерякова заменил Александр Плутник, советник президента РЖД. Этой перемены оказалось достаточно для прорыва на футбольном поле.



Фото: Игорь Русак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Русак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Русак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Русак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Русак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Русак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Русак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Русак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Русак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Русак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Русак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Русак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Русак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Русак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Русак/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







В 2021 году «Локомотив» не проиграл ни одного матча — 11 побед в 11 встречах. Как результат — попадание в финал Кубка России и 2 строчка в турнирной таблице чемпионата страны. В теории у железнодорожников есть еще шансы выиграть золотые медали: для этого нужно было побеждать «Зенит» в Петербурге и ждать осечек петербуржцев на выездах в Уфу и Тамбов. Интересная деталь: трижды весной у соперников «Локомотива» удаляли игроков, а после бенефиса арбитра Михаила Вилкова 17 апреля в матче против «Ростова» судью пожизненно отстранили от судейства во всех лигах с формулировкой «За утрату доверия». После игры против «Спартака» — тоже удаление — разразился скандал: оказалось, что начальник команды «Локомотив» экс-судья Станислав Сухина, нарушая все возможные правила, заходил в судейскую комнату на стадионе железнодорожников. За это клуб из Москвы был наказан матчем на нейтральном поле.



Несмотря на прогнозы специалистов, которые предрекали осторожный первый тайм, сегодня игра началась без раскачки. На 8 минуте после подачи Ракицкого Азмун кивнул мимо ворот. В следующей атаке гости пробили в перекладину ворот Лунева. На 12 минуте Вендел в рабочем эпизоде получил травму и покинул поле. На нелюбимую позицию вышел Себастьян Дриусси. На 19 минуте «Зенит» мог забить дважды, блестяще играл бразильский вратарь с русским гражданством Гильерме, мяч отскочил к Дзюбе, который в одно касание с фланга забросил мяч в дальний угол гостевых ворот. После консультации с коллегами по ВАР главный арбитр матча Сергей Карасев засчитал взятие ворот. «Зенит» повел в счете.

Азмун и Дзюба — два лучших нападающих чемпионата уже третий год. Не удивительно: забил один — забил и второй. На 38 Гильерме перевел хитрый удар Малкома на угловой. После розыгрыша стандарта Дриусси хлестко навесил на линию вратарской, Азмун взмыл в воздух и сделал счет 2:0. Трибуны стадиона закачались. На 44 минуте после умного паса Дзюбы в дальний угол катил Малком — неточно.

«Зенит» этой весной выглядел по-разному: были и разгромы, были и поражения, был вылет из кубка. Но на матч против «Локомотива» вышла предельно собранная команда. Показательная деталь: один из ударов гостей в подкате летели блокировать аж 3 футболиста «Зенита». Уже в компенсированное время Дзюба заработал пенальти. На трибунах стремительно началась дискуссия: кому бить пенальти. Штатный пенальтист — Дзюба, но он же не забил 2 11-метровых в этом сезоне. К мячу все-таки подошел Азмун и забил второй. На перерыв «Локомотив» уходил в агрегатном состоянии «разгром». Второй тайм не разочаровал. Уже на первых минутах иранский форвард оформил второй хет-трик в сезоне: Сердар элегантно замкнул подачу Малкома на дальнюю штангу. Через несколько минут в гонку бомбардиров снова включился Дзюба, который первым успел к добиванию и сделал счет 5:0. Даже осторожные болельщики «Зенита» облегченно выдохнули: такую фору не отыграть. Отдадим должно «Локомотиву»: гости не бросили играть, продолжили прессинговать и заставили Ракицкого ошибиться: гол забил Франсуа Камано. На 67 минуте «Зенит» вернул разницу в счете: Малком издевательски в одно касание мягким черпачком перебросил вратаря железнодорожников.

На 79 минуте Азмуна проводили овацией: на поле появился Магомед Оздоев. Дриусси перешел в атаку. Ракицкого заменил Данил Круговой. Как и в предыдущем матче петербургский воспитанник занял место на фланге, а Сантос сместился в центр обороны. Уже с середины второго тайма Вираж устроил перекличку «Кто чемпионы? — Мы чемпионы»! Под занавес матча на поле вышли Алексей Сутормин (вместо Малкома) и Андрей Мостовой (вместо Кузяева). Но больше забитых мячей не случилось. Для рекордного чемпионства оказалось достаточно шести. «Зенит» выступил профессионально и после финального свистка. На поле стремительно развернулась сцена. Игроки надели золотые футболки. К игрокам вышли президент Российского Футбольного Союза Александр Дюков, много лет руководивший «Зенитом», председатель правления клуба Елена Илюхина — в золотом бомбере и золотых туфлях — и генеральный директор Александр Медведев. Диктор стадиона Константин Анисимов пожелал болельщикам гостей счастливого пути и попросил болельщиков с чувствительностью к частой смене света покинуть на 120 секунд стадиона — началось световое шоу, которое продемонстрировало возможности новой подсветки «Газпром Арены». Под вариацию на тему «Города золотого» «Аквариума» было зафиксировано для истории: восьмое чемпионство; шестое досрочно; третье подряд. Трибуны в регистре старой школы начали скандировать «молодцы!».

К счастью, обошлось без речей. После действительно эффектного светового шоу сразу перешли к церемонии награждения. К сцене потянулись многочисленные родственники и дети футболистов. Подсчитать с трибуны, все ли дети Семака пришли поздравить отца с достижением, не представлялось возможным. Отметим: бедного Дзюбу — неожиданно переодевшегося в костюм Дэдпула — при получении золотой медали Вираж освистал. Есть и островки стабильности в этом меняющемся мире. Зато главного тренера встретили единодушным ревом восторга. Команда отправилась в круг почета по полю, покрытому золотым дождиком, под все то же риторическое скандирование трибун: «кто чемпионы? — мы чемпионы!». Следующий раз «Зенит» выйдет на «Газпром Арену» уже в следующем футбольном сезоне: последние два матча — уже в статусе обладателей золотых медалей — команды проведет на выездах в Уфу и Саранск. Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»