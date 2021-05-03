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На Энгельса сносят незаконный бизнес-центр. Площадку выселяют после многочисленных судов

На проспекте Энгельса в Петербурге сносят незаконный бизнес-центр

На проспекте Энгельса, 11, демонтируют бизнес-центр. Двухэтажное здание на участке было возведено незаконно, считают в Смольном.

Как 3 мая рассказали в комитете по контролю за имуществом, земля площадью 580 квадратных метров была предоставлена под временную точку мелкорозничной торговли, а смежная площадка — под стоянку машин.

На месте без каких-либо согласований с городскими властями появилось здание почти на два метра выше положенного. На первом этаже центра расположились магазины, на втором — офисные помещения.

«В 2018 году договор аренды был расторгнут, однако владелец бизнес-центра продолжал использовать городскую территорию без правоустанавливающих документов, в том числе и участок под автостоянку. Там был установлен шлагбаум. Все эти факты были выявлены сотрудниками ККИ в ходе обследования территории», — пояснили чиновники.

Фото: ККИ
Фото: ККИ
Фото: ККИ
Фото: ККИ
Фото: ККИ
Фото: ККИ
Фото: ККИ
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Расторжение договора с арендатором признали законным по решению суда. Разбирательства длились несколько лет. Компания, которая возвела центр, привлечена к административной ответственности и должна выплатить 300 тысяч рублей штрафа, а также возместить затраты на освобождение территории. В ККИ подчеркивают, что организация и раньше привлекалась к ответственности за аналогичные нарушения.

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Комментарии (8)

Suricata
Под застройку освобождают местечко, кто то занёс нужную сумму. В 90 такие действия назывались рейдерским захватом. Теперь это законно стало. Печалька.
Печенеги и половцы
Были времена, церкви сносили, с мракобесием боролись, типо.
265833487
Сотни незаконных ларей смольный почему-то плохо видит.
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