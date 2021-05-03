На проспекте Энгельса, 11, демонтируют бизнес-центр. Двухэтажное здание на участке было возведено незаконно, считают в Смольном.
Как 3 мая рассказали в комитете по контролю за имуществом, земля площадью 580 квадратных метров была предоставлена под временную точку мелкорозничной торговли, а смежная площадка — под стоянку машин.
На месте без каких-либо согласований с городскими властями появилось здание почти на два метра выше положенного. На первом этаже центра расположились магазины, на втором — офисные помещения.
«В 2018 году договор аренды был расторгнут, однако владелец бизнес-центра продолжал использовать городскую территорию без правоустанавливающих документов, в том числе и участок под автостоянку. Там был установлен шлагбаум. Все эти факты были выявлены сотрудниками ККИ в ходе обследования территории», — пояснили чиновники.
Расторжение договора с арендатором признали законным по решению суда. Разбирательства длились несколько лет. Компания, которая возвела центр, привлечена к административной ответственности и должна выплатить 300 тысяч рублей штрафа, а также возместить затраты на освобождение территории. В ККИ подчеркивают, что организация и раньше привлекалась к ответственности за аналогичные нарушения.