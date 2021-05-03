На проспекте Энгельса, 11, демонтируют бизнес-центр. Двухэтажное здание на участке было возведено незаконно, считают в Смольном.



Как 3 мая рассказали в комитете по контролю за имуществом, земля площадью 580 квадратных метров была предоставлена под временную точку мелкорозничной торговли, а смежная площадка — под стоянку машин.



На месте без каких-либо согласований с городскими властями появилось здание почти на два метра выше положенного. На первом этаже центра расположились магазины, на втором — офисные помещения.

