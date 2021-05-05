«Заслон оскорблениям в адрес дедов и прадедов». В Госдуму внесли законопроект, запрещающий публично отождествлять роли СССР и нацистской Германии

Проект внесли депутаты Госдумы от «Единой России» Елена Ямпольская, Александр Жуков, а также сенатор-единоросс Алексей Пушков. Они предлагают дополнить федеральный закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов» новой статьей.

Члены партии «Единая Россия» 5 мая внесли в Госдуму проект закона, запрещающего публично отождествлять роли СССР и нацистской Германии, а также отрицать решающую роль советского народа в разгроме последней. Подготовить изменения поручил Владимир Путин на заседании Совета по культуре и искусству.

Она запрещает в публичных выступлениях, публично демонстрируемых произведениях, СМИ или в Интернете отождествлять цели, решения и действия руководства, командования, военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства, командования, военнослужащих нацистской Германии, а также стран оси. Кроме того, статья запрещает отрицание «решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии Союза ССР при освобождении стран Европы».

В пояснительной записке к документу сказано, что он подготовлен на основе поручений президента России Владимира Путина по итогам заседания Совета по культуре и искусству 27 октября 2020 года. Авторы проекта отмечают, что «в последнее время в средствах массовой информации, в том числе, к сожалению, российских, регулярно публикуются и передаются в эфир бездоказательные обобщающие уничижительные высказывания», отождествляющие роли СССР и нацистской Германии в войне.

«Наша принципиальная позиция — поставить законодательный заслон явным оскорблениям в адрес наших дедов и прадедов, омерзительным спекуляциям на нашей Победе, не дать заработать политического капитала на охаивании наших предков, сохранив при этом пространство для исторических изысканий, научных дискуссий, в том числе в части обсуждения конкретных действий и поступков конкретных лиц», — сказано в пояснительной записке.