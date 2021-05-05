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«Заслон оскорблениям в адрес дедов и прадедов». В Госдуму внесли законопроект, запрещающий публично отождествлять роли СССР и нацистской Германии

Депутаты предлагают запретить отрицание роли СССР в разгроме нацистов

Члены партии «Единая Россия» 5 мая внесли в Госдуму проект закона, запрещающего публично отождествлять роли СССР и нацистской Германии, а также отрицать решающую роль советского народа в разгроме последней. Подготовить изменения поручил Владимир Путин на заседании Совета по культуре и искусству.

Проект внесли депутаты Госдумы от «Единой России» Елена Ямпольская, Александр Жуков, а также сенатор-единоросс Алексей Пушков. Они предлагают дополнить федеральный закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов» новой статьей.

Она запрещает в публичных выступлениях, публично демонстрируемых произведениях, СМИ или в Интернете отождествлять цели, решения и действия руководства, командования, военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства, командования, военнослужащих нацистской Германии, а также стран оси. Кроме того, статья запрещает отрицание «решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии Союза ССР при освобождении стран Европы».

В пояснительной записке к документу сказано, что он подготовлен на основе поручений президента России Владимира Путина по итогам заседания Совета по культуре и искусству 27 октября 2020 года. Авторы проекта отмечают, что «в последнее время в средствах массовой информации, в том числе, к сожалению, российских, регулярно публикуются и передаются в эфир бездоказательные обобщающие уничижительные высказывания», отождествляющие роли СССР и нацистской Германии в войне.

«Наша принципиальная позиция — поставить законодательный заслон явным оскорблениям в адрес наших дедов и прадедов, омерзительным спекуляциям на нашей Победе, не дать заработать политического капитала на охаивании наших предков, сохранив при этом пространство для исторических изысканий, научных дискуссий, в том числе в части обсуждения конкретных действий и поступков конкретных лиц», — сказано в пояснительной записке.

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Комментарии (64)

Mikle776
насчет уважения к ветеранам...вычитал -
"Сергей Лавров заявил, что главное для большинства россиян — не материальные блага, а «чувство национальной гордости».

В подтверждение этого тезиса 3 мая «Независимая газета» приводит данные о суммах разовой денежной выплаты ко Дню Победы ветеранам ВОВ в некоторых других бывших республиках СССР. Указом президента Владимира Путина эта выплата определена в 10 тысяч рублей. В Узбекистане — более 85 тыс. рублей, а в Казахстане участникам войны выплатят более 174 тыс. рублей. "
Вот если правда оно, ну хотя бы на треть... то за державу обидно
265116337
..а тем временем(выдержка из письма)-""Уважаемая Ангела Меркель! – пишет житель поселка Пушкинские горы в Псковской области Михаил Иванов. – Ваша страна и вы лично сотрудничаете с Газпромом. И с Миллером вы наверняка знакомы. Будьте так любезны попросите господина Миллера привезти в наш поселок баллоны с газом. Может, вас он услышит. Мы согласны купить газ по любой цене. А также вы встречаетесь с господином Байденом на всяких там форумах, в том числе G8. Мы читали, что у них в США много сжиженного газа, который они всем предлагают. Может он и нам его поставит"."
dragvs
Мерзко от того, как шайка бандитов эксплуатирует светлую память о победе в своих целях.
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