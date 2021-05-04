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Экспорт гречки отправили на каникулы. Запрет на пересечение крупой границы будет действовать до конца лета

В России запретили экспортировать гречиху и гречку

Минсельхоз России временно запретил экспорт гречихи, крупы грубого помола из гречихи и гречневого зерна. Вывозить гречку за пределы страны нельзя с 5 июня и до конца лета.

Постановление правительства 4 мая опубликовано на портале правовой информации. Инициатива принадлежит Минсельхозу и связана с попыткой регулировать цены. Экспорт запрещен, чтобы «сохранить необходимые объемы на внутреннем рынке» и не допустить резких колебаний цен.

С ноября 2020 года экспорт существенно увеличился. Китай купил 26 тысяч тонн, Латвия 14 тысяч тонн, Украина чуть больше 13 тысяч. Почти 10 тысяч тонн уехали в Литву и 8,5 в Японию. За прошлый год Россия вырастила 893 тысячи тонн гречки.

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Комментарии (6)

tomalena
дохвастались. раньше её не ел никто, кроме России, а теперь экспорт запрещают. Надо сидеть тихо и никому ничего нашего не показывать!
MidNightWoodpecker
То есть производители и оптовики понесут убытки. Интересно, как это на ценах скажется? Впрочем догадываюсь.
Sofora
А там и выборы пройдут, отличный план))
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