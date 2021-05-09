Лукашенко подписал декрет на случай своего убийства

Президент Белоруссии Александр Лукашенко издал декрет, в котором прописаны действия на случай его насильственной смерти, сообщается 9 мая на сайте главы республики.
«Документом предусматривается, что в случае гибели главы государства вследствие покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии, иных насильственных действий все государственные органы и их должностные лица действуют в соответствии с решениями Совета безопасности, на заседаниях которого председательствует премьер-министр, — говорится в сообщении. — При этом на территории страны незамедлительно вводится чрезвычайное или военное положение, а Советом безопасности определяется перечень мер по их обеспечению».
СБ с участием губернаторов также принимает решение о проведении выборов.
Ранее Лукашенко заявил, что его хотели убить. ФСБ РФ в тот день сообщила о задержании неких граждан, которые готовили покушение на белорусского президента. Вскользь об этом упомянул в послании Федеральному собранию Владимир Путин. Позже по белорусскому телевидению показали кадры с признающимися в покушении на Лукашенко.