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Лукашенко подписал декрет на случай своего убийства

Президент Белоруссии Александр Лукашенко издал декрет, в котором прописаны действия на случай его насильственной смерти, сообщается 9 мая на сайте главы республики.

«Документом предусматривается, что в случае гибели главы государства вследствие покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии, иных насильственных действий все государственные органы и их должностные лица действуют в соответствии с решениями Совета безопасности, на заседаниях которого председательствует премьер-министр, — говорится в сообщении. — При этом на территории страны незамедлительно вводится чрезвычайное или военное положение, а Советом безопасности определяется перечень мер по их обеспечению».

СБ с участием губернаторов также принимает решение о проведении выборов.

Ранее Лукашенко заявил, что его хотели убить. ФСБ РФ в тот день сообщила о задержании неких граждан, которые готовили покушение на белорусского президента. Вскользь об этом упомянул в послании Федеральному собранию Владимир Путин. Позже по белорусскому телевидению показали кадры с признающимися в покушении на Лукашенко.

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Комментарии (15)

RemyMartin
Похоже вовсе не западных наймитов Рыгорыч опасается.
Nerevar
Умрёт Лукашенко, а его Декрет исполнять никто не станет, начнётся резня-грызня за кресло президента.
iphonedimona
А завещание он тоже написал? Кого преемником назначил?
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