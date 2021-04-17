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ФСБ России отчиталась о поимке организаторов военного переворота в Белоруссии

ФСБ России подтвердила слова Лукашенко о готовящемся на него покушении

Двое граждан Белоруссии задержаны в России за попытку госпереворота и убийства президента республики в своей стране. Консультации они якобы получали в США и Польше от организаторов цветных революций. Об этом 17 апреля сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Новость дополняется.

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Комментарии (4)

Агроном аэродрома
"трыцатьтры богатыря" реабилитированы! Ура! Слава Российской ФээСБэ!!
Феликс Бенедиктович
Бедолага )
260602101
КГБ Беларуси перехватило запись разговора Президентов США и Польши ?
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