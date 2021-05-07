От точек несанкционированной торговли освобождены 22 земельных участка в пяти районах Петербурга за прошедшую неделю. Как сообщили 7 мая в пресс-службе комитета по контролю за имуществом, в ходе рейда объекты незаконной уличной торговли выявлены в Центральном, Невском, Кировском, Красносельском и Фрунзенском районах.

Прекратили свою деятельность «экскурсионные бюро» в Кирпичном переулке и на Адмиралтейском проспекте; сувенирная лавка на Дворцовой площади; лавка по продаже трикотажа на канале Грибоедова. Незаконные точки по продаже дождевиков ликвидированы на канале Грибоедова, в Кирпичном переулке и на Лиговском проспекте. У станций метро «Адмиралтейская» и «Чернышевская» пресекли факты продажи аксессуаров к мобильным телефонам.