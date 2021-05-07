От точек несанкционированной торговли освобождены 22 земельных участка в пяти районах Петербурга за прошедшую неделю. Как сообщили 7 мая в пресс-службе комитета по контролю за имуществом, в ходе рейда объекты незаконной уличной торговли выявлены в Центральном, Невском, Кировском, Красносельском и Фрунзенском районах.
Прекратили свою деятельность «экскурсионные бюро» в Кирпичном переулке и на Адмиралтейском проспекте; сувенирная лавка на Дворцовой площади; лавка по продаже трикотажа на канале Грибоедова. Незаконные точки по продаже дождевиков ликвидированы на канале Грибоедова, в Кирпичном переулке и на Лиговском проспекте. У станций метро «Адмиралтейская» и «Чернышевская» пресекли факты продажи аксессуаров к мобильным телефонам.
Несанкционированные точки по продаже рыбы были размещены на проспекте Большевиков, на бульваре Новаторов, на улицах Пограничника Гарькавого, Дыбенко и Будапештской. Овощами и фруктами незаконно торговали на Садовой улице, Петергофском шоссе, проспекте Ветеранов, на улицах Адмирала Трибуца и Котина, вблизи станции метро «Ленинский проспект», на бульваре Новаторов. От шиномонтажа освобождён участок на улице Маршала Казакова.
В результате было изъято 240 единиц продукции, а также всё торговое оборудование. В отношении лиц, осуществляющих торговлю без правоустанавливающих документов, возбуждены административные дела.