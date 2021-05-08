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Моментальная агрессия. В Петербурге прохожий под камерами напал на девятиклассницу

Нападение мужчины на юную петербурженку на Петроградской стороне попало на видео

Петербургская полиция ищет мужчину, склонного к активной враждебности по отношению к прохожим. После встречи с ним на Петроградской стороне с ножевым ранением в больнице оказалась школьница.

Как стало известно «Фонтанке» 8 мая, найти и привлечь к ответственности разгуливающего с ножом мужчину полицейских попросила мать 15-летней девятиклассницы. По её словам, дочь стала жертвой нападения в пятницу незадолго до девяти часов вечера — на Большом проспекте Петроградской стороны, 42, в нескольких минутах ходьбы от дома, её ударил ножом незнакомец.

«Фонтанка.ру»

В ориентировках: мужчина лет 30–40 на вид, среднего, либо чуть ниже среднего роста. Был в чёрной бейсболке, такого же цвета куртке, тёмных брюках и белых кроссовках. Судя по видео, темноволосый. Камера наблюдения «поймала» момент нападения: прохожий в медицинской маске с рюкзаком и сумкой на плече окликнул девушку, обогнавшую его у пешеходного перехода. Дальше пара фраз и резко брошенная в сторону школьницы левая рука. Развития конфликт не получил — участники разошлись.

Девятиклассницу скорая забрала уже из квартиры. В больнице диагностировали не проникающее колото-резаное ранение, оказали необходимую помощь и отпустили долечиваться дома.

«По данному факту проводится проверка, приняты меры к розыску и задержанию злоумышленника», — уточнили в ГУ МВД по Петербургу и области. Уголовное дело пока не возбуждено.

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Комментарии (8)

syshsun
Дашь?
Не дам!!!(рожа обезьянья)
Получай......
Александр Киселёв
Скорее всего она его где то подрезала на дороге, не дала обогнать. И чего то девушка идёт спокойно дальше , где боль от пореза ? Ножом же пырнули !
Gilka
еще окажется, что нож был с вич или гепатитом. зачем он это сделал-то
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