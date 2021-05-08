Как стало известно «Фонтанке» 8 мая, найти и привлечь к ответственности разгуливающего с ножом мужчину полицейских попросила мать 15-летней девятиклассницы. По её словам, дочь стала жертвой нападения в пятницу незадолго до девяти часов вечера — на Большом проспекте Петроградской стороны, 42, в нескольких минутах ходьбы от дома, её ударил ножом незнакомец.
«Фонтанка.ру»
В ориентировках: мужчина лет 30–40 на вид, среднего, либо чуть ниже среднего роста. Был в чёрной бейсболке, такого же цвета куртке, тёмных брюках и белых кроссовках. Судя по видео, темноволосый. Камера наблюдения «поймала» момент нападения: прохожий в медицинской маске с рюкзаком и сумкой на плече окликнул девушку, обогнавшую его у пешеходного перехода. Дальше пара фраз и резко брошенная в сторону школьницы левая рука. Развития конфликт не получил — участники разошлись.
Девятиклассницу скорая забрала уже из квартиры. В больнице диагностировали не проникающее колото-резаное ранение, оказали необходимую помощь и отпустили долечиваться дома.
«По данному факту проводится проверка, приняты меры к розыску и задержанию злоумышленника», — уточнили в ГУ МВД по Петербургу и области. Уголовное дело пока не возбуждено.