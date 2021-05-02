FT: российские миллиардеры и «Роснефть» подали иски о клевете к автору книги «Люди Путина»

Российские миллиардеры и компания «Роснефть» подали иски к издательству HarperCollins и писателю Кэтрин Бэлтон из-за книги «Люди Путина. Как КГБ вернул себе Россию и перешел в наступление на Запад». Об этом 2 мая пишет The Bell со ссылкой на информацию Financial Times.



Иски о клевете и нарушении закона о защите персональных данных поступили от Михаила Фридмана, Петра Авена и Шалвы Чигиринского в суды Лондона за последние два месяца. В марте аналогичные обвинения выдвинул Роман Абрамович. Он заявил, что в книге содержатся «ложные и порочащие данные». В иске предпринимателя оспаривается утверждение о том, что в 2003 году он мог приобрести клуб «Челси» по личному распоряжению президента России.