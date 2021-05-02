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FT: российские миллиардеры и «Роснефть» подали иски о клевете к автору книги «Люди Путина»

Российские миллиардеры и компания «Роснефть» подали иски к издательству HarperCollins и писателю Кэтрин Бэлтон из-за книги «Люди Путина. Как КГБ вернул себе Россию и перешел в наступление на Запад». Об этом 2 мая пишет The Bell со ссылкой на информацию Financial Times.

Иски о клевете и нарушении закона о защите персональных данных поступили от Михаила Фридмана, Петра Авена и Шалвы Чигиринского в суды Лондона за последние два месяца. В марте аналогичные обвинения выдвинул Роман Абрамович. Он заявил, что в книге содержатся «ложные и порочащие данные». В иске предпринимателя оспаривается утверждение о том, что в 2003 году он мог приобрести клуб «Челси» по личному распоряжению президента России.

В издательстве HarperCollins в марте в ответ заявили о том, что вместе с автором намерены защищать своё право «рассказывать о вопросах, представляющих значительный общественный интерес». Такой отрывок заявления компании приводит РБК.

Пресс-секретарь Михаила Фридмана в разговоре с Financial Times сообщил, что «ни Авен, ни Фридман не знали ранее о других судебных процессах», касающихся книги.

Автор «Людей Путина» Кэтрин Бэлтон — бывший московский корреспондент Financial Times. Свою работу она построила как журналистское расследование, многие источники пожелали остаться анонимными. В России Бэлтон прожила 16 лет.

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Комментарии (8)

Mickey
Открещиваются...
ahma
Ну что, «Люди Путина».....Обосрали – обтекай, не умеешь – впитывай! (c) А лучше - не воруй (те)
260862001
Почитаем, должно быть интересно.
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