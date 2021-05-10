Глава омского минздрава вышел из тайги к людям. Его везут в больницу

Сообщается, что мужчину нашли в районе села Баслы. Осматривать Мураховского будут в больнице Большеуковского района.

Глава омского министерства здравоохранения Александр Мураховский найден живым. Об этом 10 мая «Фонтанке» рассказали в региональном управлении МВД. По данным полиции, министр вышел к людям из леса. О его состоянии пока ничего не известно, чиновника везут в больницу для обследования.

Мураховский выехал на квадроцикле с охотничьей базы в лес в районе деревни Поспелово, в 270 километрах от Омска, 7 мая, с тех пор министр здравоохранения Омской области не выходил на связь. Пропажу официально объявили вечером 9 мая. В шести километрах от базы нашли квадроцикл чиновника.

Мураховский занял пост главы минздрава в ноябре 2020 года, до этого он руководил областной клинической больницей, в которую привезли оппозиционера Алексея Навального после потери сознания в самолете.

В конце августа политика спецбортом доставили в Европу и транспортировали в берлинскую клинику Charite. Там у оппозиционера обнаружили отравление веществом из группы «ингибиторов холинэстеразы» (группа веществ «Новичок»). В отчете говорилось, что спасти жизнь Навального помогли действия омских медиков.