Православные жители Петербурга встретили Светлую Пасху. Богослужения в храмах города прошли в ночь с 1 на 2 мая.
Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Главное пасхальное богослужение в Казанском соборе провёл митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Пасхальное Евангелие читали на десяти языках. Воскресение Христово в храме среди прочих встретил губернатор Александр Беглов и спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.
После службы верующим раздали Благодатный огонь, который в Петербург доставили из Иерусалима. Ежегодное схождение огня в мраморной часовне над пещерой Гроба Господня в Великую субботу накануне празднования Пасхи по юлианскому календарю символизирует воскресшего Иисуса Христа. За происходящим как онлайн, так и офлайн следят миллионы человек. Частицы святыни по разным странам разводят представители делегаций.
В этом году посетителей просили соблюдать социальную дистанцию, крупные храмы по всей стране вели онлайн-трансляции богослужений.
Накануне в проповеди перед Пасхой патриарх Кирилл предостерёг представителей всех ветвей власти от тирании.