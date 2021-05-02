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Православные Петербурга встретили Светлую Пасху

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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Православные жители Петербурга встретили Светлую Пасху. Богослужения в храмах города прошли в ночь с 1 на 2 мая.

Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Главное пасхальное богослужение в Казанском соборе провёл митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Пасхальное Евангелие читали на десяти языках. Воскресение Христово в храме среди прочих встретил губернатор Александр Беглов и спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.

После службы верующим раздали Благодатный огонь, который в Петербург доставили из Иерусалима. Ежегодное схождение огня в мраморной часовне над пещерой Гроба Господня в Великую субботу накануне празднования Пасхи по юлианскому календарю символизирует воскресшего Иисуса Христа. За происходящим как онлайн, так и офлайн следят миллионы человек. Частицы святыни по разным странам разводят представители делегаций.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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В этом году посетителей просили соблюдать социальную дистанцию, крупные храмы по всей стране вели онлайн-трансляции богослужений.

Накануне в проповеди перед Пасхой патриарх Кирилл предостерёг представителей всех ветвей власти от тирании.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

Павел Михайлов
Вчера на ЦЕНТРАЛЬНЫХ каналах показывали это. Странно как-то.По конституции у нас светская страна ещё. Все совершатели обрядов без масок. После длительного ПОСТА служители РПЦ ещё толще стали.Вот это чудо!
Владислав М
Ну и где Роспотребнадзор? Добрая часть участников мероприятия со спущенными масками, социальная дистанция в 1,5м не собладется? Почему власти закрывают на это глаза?
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