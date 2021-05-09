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Ранивший девятиклассницу на Петроградской стороне арестован. Он говорит, что воткнул нож не в того человека

Суд в Петербурге арестовал мужчину, ткнувшего ножом в школьницу на улице

Петроградский суд 9 мая арестовал 46-летнего Бориса Сенокосова, который двумя днями ранее ранил ножом девятиклассницу на Большом проспекте П.С. Мужчина обвиняется в покушении на убийство.

Органами предварительного следствия установлено, что около девяти вечера 7 мая неизвестный у дома 42 по Большому проспекту Петроградской стороны хотел убить 15-летнюю девочку и, используя нож, нанёс ей удар в живот. Пострадавшая получила непроникающую колото-резаную рану брюшной стенки. До конца задуманное Сенокосов якобы довести не смог, так как школьница ушла.

пресс-служба ГУ ВД по СПб и ЛО

Подозреваемый был задержан в своей квартире на Васильевском острове. Следствие ходатайствовало об аресте, сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга. Сенокосов согласился ехать в СИЗО, однако указал, что с классификацией деяния не согласен. Мол, не убил он девочку не потому, что не смог догнать, а так как понял, что обознался, и она — не тот человек, что ранее его оскорбил.

Накануне сотрудникам полиции свои действия мужчина объяснил тем, что ему показалось, что школьница хотела у него что-то отобрать. Также, со слов самого Сенокосова, ранее он состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

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Комментарии (4)

AlBerkut
Это когда вычислил по IP, но что такое IP не в курсе?
По ходу его сейчас к докторам направят, да там и оставят на подлечиться...
Владислав М
Похоже, что человек просто болен.
260569221
Ппц.. на пожизненное его.
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