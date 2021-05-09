Органами предварительного следствия установлено, что около девяти вечера 7 мая неизвестный у дома 42 по Большому проспекту Петроградской стороны хотел убить 15-летнюю девочку и, используя нож, нанёс ей удар в живот. Пострадавшая получила непроникающую колото-резаную рану брюшной стенки. До конца задуманное Сенокосов якобы довести не смог, так как школьница ушла.

Подозреваемый был задержан в своей квартире на Васильевском острове. Следствие ходатайствовало об аресте, сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга. Сенокосов согласился ехать в СИЗО, однако указал, что с классификацией деяния не согласен. Мол, не убил он девочку не потому, что не смог догнать, а так как понял, что обознался, и она — не тот человек, что ранее его оскорбил.

Накануне сотрудникам полиции свои действия мужчина объяснил тем, что ему показалось, что школьница хотела у него что-то отобрать. Также, со слов самого Сенокосова, ранее он состоял на учете в психоневрологическом диспансере.