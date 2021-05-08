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Полиция нашла того, кто мог ранить девятиклассницу в Петербурге. Удар ножом сочли покушением на убийство

Подозреваемый в нападении с ножом на школьницу в Петербурге задержан

Жителю Васильевского острова предстоит беседа с сотрудниками правоохранительных органов об обстоятельствах вечера пятницы. Его задержали по подозрению в нападении на 15-летнюю школьницу, Следственный комитет видит в случившемся покушение на её жизнь.

Как стало известно «Фонтанке», предполагаемого обидчика девочки-подростка с Большого проспекта Петроградской стороны нашли 8 мая — менее, чем за сутки после случившегося. Полицейские наведались на Васильевский остров, где задержали 46-летнего Бориса.

Он родом из Молдовы, живёт в коммунальной квартире на 11-й линии Васильевского острова и, полагают правоохранители, незадолго до девяти часов вечера в пятницу ранил школьницу 15 лет. Короткая встреча девятиклассницы с незнакомцем и его, как будто спонтанный удар, попали на видео. Пострадавшая смогла дойти домой, откуда её увезла скорая. Врачи диагностировали непроникающее колото-резаное ранение и не стали задерживать девочку в больнице.


В городском Следственном комитете сообщили, что по факту случившегося возбуждено дело о покушении на убийство.

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Комментарии (18)

wondering
А за что это надо было принять, как не за покушение на убийство? За игру в перочинные ножички? И сколько таких здоровых лбов - балбесов, слоняется по городу с ножами в кармане?
MuCephei_88
Очередной наприехавший... ой, простите, гражданин иностранного государства - так же "правильно" нынче выражаться.
Кто бы сомневался.
260565911
Жители коммуналок центра Питера как они есть.
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