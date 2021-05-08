Полиция нашла того, кто мог ранить девятиклассницу в Петербурге. Удар ножом сочли покушением на убийство

Как стало известно «Фонтанке», предполагаемого обидчика девочки-подростка с Большого проспекта Петроградской стороны нашли 8 мая — менее, чем за сутки после случившегося. Полицейские наведались на Васильевский остров, где задержали 46-летнего Бориса.



Он родом из Молдовы, живёт в коммунальной квартире на 11-й линии Васильевского острова и, полагают правоохранители, незадолго до девяти часов вечера в пятницу ранил школьницу 15 лет. Короткая встреча девятиклассницы с незнакомцем и его, как будто спонтанный удар, попали на видео. Пострадавшая смогла дойти домой, откуда её увезла скорая. Врачи диагностировали непроникающее колото-резаное ранение и не стали задерживать девочку в больнице.

