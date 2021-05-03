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Путин поручил продлить программу туристического кешбэка до конца года

Программу туристического кешбэка для всех россиян продлят до конца 2021 года. Такое распоряжение отдал Владимир Путин.

Об этом говорится в перечне поручений по реализации послания президента, опубликованном 3 мая на сайте Кремля. Деньги, напомним, возвращают за поездки по России. Также тем, кто приобретёт «путевки в организации отдыха и оздоровления детей», должно быть возмещено 50 % стоимости. Часть средств за поездки вернут победителям олимпиад, конкурсов и добровольческих программ.

Студентам, которые отправятся путешествовать по стране в период каникул, планируется предоставить возможность жить в кампусах и общежитиях вузов.

Что именно нужно сделать, чтобы вернуть деньги за туры по России, «Фонтанка» рассказывала в подробной инструкции.

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