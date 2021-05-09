Королевские связи. Кузена Елизаветы II подозревают в попытке продать доступ к окружению Владимира Путина

Двоюродный брат британской королевы Елизаветы II принц Майкл Кентский предлагал, используя свой статус, помочь в налаживании отношений с Россией. Доступ к окружению президента Владимира Путина он оценил в
Журналисты провели расследование, представившись инвесторами из Южной Кореи, вкладывающими деньги в золото. По данным изданий, принц заявил во время беседы по Zoom, что за 10 тысяч фунтов стерлингов в день (более миллиона рублей по актуальному курсу) он сможет «конфиденциально» представить бизнесменов окружению Владимира Путина. Запись обращения с рекомендацией на фоне Кенсингтонского дворца оценивалась в 200 тысяч долларов. В ходе видеобеседы друг и деловой партнер принца Майкла лорд Саймон Рединг представил кузена королевы как «неофициального посла Ее Величества в России».
78-летний Майкл Кентский говорит по-русски и несколько раз бывал в России. Он один из немногих британцев, награжденных российским орденом Дружбы. При этом принц официально не входит в состав королевской семьи и не может претендовать на престол.
Майкл Кентский не получает государственных денег и зарабатывает на жизнь в консалтинговой фирме, которой он руководит уже более 40 лет, сообщил офис принца. Его представитель также утверждает, что у кузена королевы нет особых отношений с президентом Владимиром Путиным. Последний раз он встречался с главой РФ в июне 2003 года.