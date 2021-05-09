Королевские связи. Кузена Елизаветы II подозревают в попытке продать доступ к окружению Владимира Путина

Двоюродный брат британской королевы Елизаветы II принц Майкл Кентский предлагал, используя свой статус, помочь в налаживании отношений с Россией. Доступ к окружению президента Владимира Путина он оценил в 10 000 фунтов . Об этом 9 мая сообщили газета The Sunday Times и телеканал Channel 4.



Журналисты провели расследование, представившись инвесторами из Южной Кореи, вкладывающими деньги в золото. По данным изданий, принц заявил во время беседы по Zoom, что за 10 тысяч фунтов стерлингов в день (более миллиона рублей по актуальному курсу) он сможет «конфиденциально» представить бизнесменов окружению Владимира Путина. Запись обращения с рекомендацией на фоне Кенсингтонского дворца оценивалась в 200 тысяч долларов. В ходе видеобеседы друг и деловой партнер принца Майкла лорд Саймон Рединг представил кузена королевы как «неофициального посла Ее Величества в России».