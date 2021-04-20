Объявлен лонг-лист «Большой книги». Без Шойгу снова не обошлось

Помимо них в длинном списке указаны «Покров-17» Александра Пелевина, «Человек из красного дерева» Андрея Рубанова (фрагмент можно почитать на «Фонтанке»), «Ополченский романс» Захара Прилепина, «Сад» Марины Степновой, «Филэллин» Леонида Юзефовича.

Среди претендентов на победу в этом году оказались Абгарян Наринэ, автор книги «Всё о Манюне», опубликовавшая новый роман «Симон», Евгений Водолазкин, чье «Оправдание Острова» высоко оценили критики, Анна Горбунова со сборником рассказов «Конец света, моя любовь», уже получившим премию «НОС» , переводчик «Бесконечной шутки» Алексей Поляринов, автор романа про секты «Риф» .

Не обошлось и без сборника «Про вчера» министра обороны Сергея Шойгу. Московский писатель и редактор Олег Зоберн отзывался о книге как о по-хорошему «безыскусной» и отмечал, что «местами» читателя ждёт «весёлый угар». Сборник попал в лонг-лист премии «Национальный бестселлер», но не смог пробиться в короткий список, не добрав одного балла.



Имена двух авторов в лонг-листе «Большой книги» этого года не указаны. Претенденты обозначены как «Рукопись №109 «Раб небесный» и «Рукопись №199 «Деструдо».



Литературная премия «Большая книга» присуждается с 2005 года. Её обладателями среди прочих становились Владимир Сорокин, Леонид Юзефович, Евгений Водолазкин, Гузель Яхина, Захар Прилепин. Лауреат первой премии получит три миллиона рублей, второй премии — полтора миллиона, и третьей премии — один миллион рублей.



Имена прошедших в шорт-лист станут известны в июне.

