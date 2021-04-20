Объявлен лонг-лист «Большой книги». Без Шойгу снова не обошлось

Обнародован лонг-лист «Большой книги». Список из 41 произведения 20 апреля появился на сайте литературной премии.
Среди претендентов на победу в этом году оказались Абгарян Наринэ, автор книги «Всё о Манюне», опубликовавшая новый роман «Симон», Евгений Водолазкин, чье «Оправдание Острова» высоко оценили критики, Анна Горбунова со сборником рассказов «Конец света, моя любовь», уже получившим премию «НОС», переводчик «Бесконечной шутки» Алексей Поляринов, автор романа про секты «Риф».
Помимо них в длинном списке указаны «Покров-17» Александра Пелевина, «Человек из красного дерева» Андрея Рубанова (фрагмент можно почитать на «Фонтанке»), «Ополченский романс» Захара Прилепина, «Сад» Марины Степновой, «Филэллин» Леонида Юзефовича.
Не обошлось и без сборника «Про вчера» министра обороны Сергея Шойгу. Московский писатель и редактор Олег Зоберн отзывался о книге как о по-хорошему «безыскусной» и отмечал, что «местами» читателя ждёт «весёлый угар». Сборник попал в лонг-лист премии «Национальный бестселлер», но не смог пробиться в короткий список, не добрав одного балла.
Имена двух авторов в лонг-листе «Большой книги» этого года не указаны. Претенденты обозначены как «Рукопись №109 «Раб небесный» и «Рукопись №199 «Деструдо».
Литературная премия «Большая книга» присуждается с 2005 года. Её обладателями среди прочих становились Владимир Сорокин, Леонид Юзефович, Евгений Водолазкин, Гузель Яхина, Захар Прилепин. Лауреат первой премии получит три миллиона рублей, второй премии — полтора миллиона, и третьей премии — один миллион рублей.
Имена прошедших в шорт-лист станут известны в июне.