Долги прилетели. С начала весны в Петербурге приставы увозят арестованную технику «Метростроя»

Сотрудники петербургского управления Федеральной службы судебных приставов c начала недели увозят технику с площадок ОАО «Метрострой». Под землю не заходят.

По данным «Фонтанки», УФССП конфискует технику начиная с понедельника, 1 марта, под прицелом два адреса: «УПТК филиал ОАО «Метрострой» на Расстанной и «Управление механизации — филиал ОАО "Метрострой"» на Маршала Говорова. Это не строительные площадки, и, по словам собеседника в компании, изымают машины, которые не задействованы на строительных работах.

Приходу приставов предшествовал запрос за подписью Александра Каратаева (врио старшего пристава Межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств), рассказал источник, близкий к УФССП. Он рассмотрел почти два десятка исполнительных производств, которые охватывают широкий спектр взысканий — от госпошлины в 3,5 тысячи рублей до долгов, которые исчисляются сотнями миллионов. В списке взыскателей значатся Управление федерального казначейства, Газпромбанк, ООО «Стоун Айленд», «Рент-Аутсорсинг», «Инженерные системы АДМ», «Бизнес-Сервис Центр», «Компания по снабжению и комплектации», «Энергетическая компания "Эни"», ЗАО «Метробетон» и другие. Общая сумма — 1,2 млрд. В связи с этим обозначается и перечень имущества, на которое в первую очередь необходимо обратить взыскание: это восемь погрузчиков и автопогрузчиков, две буровые установки, два бульдозера, шесть экскаваторов, грейферная установка Bauer, бортовые платформы, автокраны, автотопливозаправщики, грузовики и автофургоны. Кроме того, забирают служебные машины: три УАЗа Patriot, два «Форд Ranger», две Audi A6 и одну A8, три Volvo, Toyota Highlander и KIA. «Фонтанка» направила запрос в УФССП, по какому критерию выбиралась техника.

«Метрострой» уже год находится под процедурой наблюдения в рамках дела о банкротстве. В качестве обязательств были предъявлены 19 млрд рублей, судом признаны порядка 6 млрд. Крупнейшим кредитором в реестре оказался АБ «Россия», однако Газпромбанк с меньшим размером требований умудрился пробраться вперед по очереди. Параллельно временный управляющий Григорий Авдеев пытается взыскать 5 млрд рублей с бывших директоров предприятия — Николая и Вадима Александровых. 19 января суд должен был заслушать отчет Авдеева и принять решение по введению конкурсного производства, однако после просьбы Смольного оно было перенесено на апрель. «Метрострой» с августа существовал без совета директоров и гендиректора. Представители Смольного в капитале компании в январе созвали повторное годовое собрание акционеров и выбрали новый совет. Вскоре был избран и врио гендиректора — им стал зампредседателя КРТИ Иван Каргин. Акционер Константин Ерошенко, с недавних пор больше не аффилированный с Геннадием Тимченко напрямую, оспаривает это решение в суде.