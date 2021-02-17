В 2020 году загрузка отелей Петербурга упала в два раза. Цены упали на 30%

Снижение уровня заполняемости началось еще в феврале и достигло минимальной точки в апреле. Ряд объектов был полностью закрыт на период режима самоизоляции — это Four Seasons Hotel Lion Palace, Sokos Hotel Palace Bridge, Lotte Санкт-Петербург, Sokos Hotel Olympia Garden. Другие предлагали услуги длительного проживания или дневную аренду номера для комфортной работы в удаленном режиме.

Введение режима самоизоляции и отсутствие туристического потока резко отразились на операционных показателях гостиниц Северной столицы. В 2020 году средний уровень загрузки петербургских отелей составил 35%, что в два раза меньше показателя за 2019 год, говорится в исследовании международной консалтинговой компании Colliers, опубликованном 17 февраля. Это минимальное значение за последние десять лет.

С началом летнего сезона, послаблением коронавирусного режима и возобновлением делового спроса внутренний турпоток начал постепенное восстановление. Но практически полное отсутствие иностранных туристов оказалось решающим фактором.

По данным комитета по туризму, в 2020 году Северную столицу посетили не более 2 млн туристов, что в пять раз меньше уровня 2019 года, когда город принял 10,4 млн туристов.

По данным Colliers, средняя стоимость номера снизилась за год на 29% и составила 4 603 руб./номер/сутки (не включая завтрак и НДС). Наибольшее снижение стоимости наблюдалось в июне из-за отмены Петербургского международного экономического форума.

В 2021 году тенденция продолжилась. По оценке АТОР, стоимость проживания в петербургских отелях категорий 2 и 3 звезды снизилась до 40% по сравнению с обычными ценами межсезонья. В гостиницах категорий 4 и 5 звезд номер можно забронировать на 20–30% дешевле.