Чем заняться 22 — 24 января: «Девчата» на сцене, Дэвид Линч и миллионы цветов в «Эрарте»

Фото: кадр из видео YouTube.com

Артисты, чьи концерты всю осень и начало зимы «дрейфовали» в афишах из-за коронавирусных ограничений, возвращаются в Петербург, музеи начинают новый год масштабными выставками, а лектории входят в обычный режим и продолжают набирать обороты.

Актуальное

Букеты из бумаги расцветают в «Эрарте»

До 23 мая, 6+

Выставка «Соцветие» китайско-нидерландского художника Чжуан Хунъи, представлявшего КНР в 2013 году на 55-й Венецианской биеннале, открывается в «Эрарте». Каждая картина создана из множества бумажных цветов, собранных в технике оригами и покрытых акриловой или масляной красками. За счёт объёмности работ полотна меняют цвета и оттенки в зависимости от угла зрения.



Молодые ставят классику в БТК

До 24 января

Большой театр кукол начал год театральным марафоном из 17 спектаклей от молодых постановщиков. На фестивале «БТК.Generation» в пятницу среди прочего зрителей ждёт постановка Романа Бокланова «Похороните меня за плинтусом» (18+) по одноимённой повести Павла Санаева. Суббота запомнится адаптацией режиссёра Олега Пинжова «Рассказа о семи повешенных» (16+) — повести Леонида Андреева о последних днях революционеров-террористов. А воскресенье — спектаклем Стефании Гараевой-Жученко «Один в океане» о Станиславе Курилове. Мужчина сбежал из СССР, прыгнув с борта лайнера в океане. «Фонтанка» писала о программе фестиваля в БТК подробнее.

Фото: афиша фестиваля

«Три толстяка» продолжатся в БДТ

23 января, 18.00, 24 января, 19.00, 16+

В БДТ пришло время продолжить историю «Трёх толстяков». Предпремьерные показы «Эпизода 7. Учитель» проходят на выходных. В новой части театральной эпопеи Андрея Могучего Гаспар и Тибул выбираются из царства мёртвых, чтобы обнаружить себя посреди загадочного пространства-пустыни, а затем встречают незнакомца с ружьём.



Мини-маяки показывают в новом музее

С 20 января

В Петербурге открылось новое музейное пространство — «Дом Маяков». На Коммунистической улице в Кронштадте посетители увидят интерактивный макет акватории Невской губы и модели маяков Финского залива с проработанными деталями, а также послушают истории про службу смотрителей. Подробности выложены в группе ВКонтакте.

«Девчата» превратились в спектакль

22 и 23 января, 19.00, 16+

В театре «Балтийский дом» в этот уик-энд проходит премьера спектакля «Девчата». С Тосей Кислицыной зрители, вероятно, знакомы по комедии Юрия Чулюкина 1961 года. В театральной версии главную героиню сыграет ученица Анатолия Праудина Александра Мамкаева, а роль передовика Николая Рыбникова достанется Егору Лесникову и Александру Кудренко (играют в очередь).

Фото: Наталья Кореновская, фото предоставлено театром

Блокадные вещи — на «Зеркале памяти»

До 30 мая, 6+

В историческом парке «Россия — моя история» 22 января в 15.00 начинает работу выставка «Зеркало памяти», посвящённая 77-й годовщине Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В одном месте собраны вещи горожан: игрушки, ручки, карандаши, рисунки и даже школьная парта. Некоторые предметы приехали на выставку из коллекций Мемориального музея обороны и блокады, а часть кураторам предоставили тематические школьные музеи.

Послушать музыку и расслабиться

«Ария» принесёт в Петербург Новый год

22 января, 20.00, 18+

Музыканты «Арии» ещё в декабре планировали одеться в костюмы Дедов морозов и сыграть для петербуржцев новогодний концерт, вот только из-за ковидных ограничений планы пришлось отложить. Наверстывать упущенное рокеры планируют в клубе «Космонавт» уже в пятницу и обещают нечто «невероятное».

Дельфин встретит фанатов в «Авроре»

23 января, 20.00, 16+

Дельфин выйдет на сцену концертного зала «Аврора», чтобы исполнить хиты в новых аранжировках и спеть композиции со своих последних пластинок в «более интимной сценической интерпретации», чем привык слушатель. Акустический концерт переносился из-за коронавирусных ограничений, но теперь, наконец, состоится.

«Отава Ё» превратят концерт в сказку

24 января, 19.00, 6+

Новогодне-рождественские настроения не отпускают и коллектив «Отава Ё». В «Морзе» в воскресенье пройдёт музыкальный тематический спектакль-концерт при участии театра «Странствующие куклы господина Пэжо». Традиции проводить специальный зимний праздничный вечер для поклонников, как и альбому «Рождество», в этом году исполняется 10 лет.



В Филармонии зазвучит Бах

24 января, 19.00, 6+

Ну а любителям академической музыки стоит зайти в Малый зал Филармонии, где в честь её 100-летия музыкант Александр Князев, выступавший с королевским филармоническим оркестром Би-би-си в Лондоне и оркестрами Баварского радио и радио Бухареста, играет программу «Вечер музыки для виолончели». Прозвучат сюиты Баха.

Узнать новое

«Космический» год завершают в «Архэ»

22 января, 20.00, 12+

Пока в России в 2020-м продолжались лётные испытания тяжёлой ракеты-носителя «Ангара-А5», американцы отправились в космос на пилотируемых кораблях собственного производства, а китайская станция «Чанъэ-5» впервые за 44 года успешно доставила на Землю образцы лунного грунта. Тем важным, что ещё произошло в космонавтике, астрономии и астрофизике за минувшие 12 месяцев, в пятницу поделится инженер-конструктор космического приборостроения Александр Хохлов. Выступать он будет онлайн.



Популяризатор рассмотрит важное за «ковидом»

23 января, 19.00, 12+

COVID-2019 вот уже второй год занимает как наши мысли, так и большую часть новостного поля. По мнению врача и научного журналиста Алексея Водовозова, из-за мировой пандемии недооцененными остались многие научные открытия. Популяризатор планирует исправить эту несправедливость и лично рассказать о том, что важного, помимо прихода «ковида», произошло в 2020 году. Послушать лекцию можно при помощи трансляции, организованной научным центром «Архэ».

Фото: pixabay.com

Трансформацию домов проследят в РНБ

22 января, 14.00, 16+

Когда-то абсолютное большинство всех частных жилых домов в Петербурге были особняками, а затем им на смену пришли квартирные и доходные дома. О том, как перемены отразились на архитектурных решениях и планировке, на онлайн-лекции Российской национальной библиотеки объяснит специалист по архитектуре и истории бытовой культуры Петербурга XIX века Елена Жерихина. Трансляция в пятницу днём пройдёт на YouTube.

Фото: wikipedia.org

Любителей архитектуры приглашают на тракт

23 января, 8.00, 12+

Тех, кто истосковался по путешествиям, может заинтересовать однодневная автобусная экскурсия «Путешествие по Кексгольмскому тракту». Участников повезут по маршруту «Приозерск — Плодовое — Мичуринское», покажут памятники архитектуры финского периода первой трети XX века и уцелевшие в войнах общественные и производственные сооружения переходного периода от ретроспективизма к функционализму. Участники встретят и кирху, и гостиницу. Ведущий в поездке — историк Кирилл Никитин.



Фото: Gyldén, C. W. — www.vanhakartta.fi

Первый мост обсудят в музее

23 января, 15.00, 8+

В Музее мостов экскурсию по выставке «Благовещенский мост: история, мифы и факты» проведёт её куратор заведующая отделом «Истории мостостроения» Центрального музея железнодорожного транспорта Ирина Трунова. За 45 минут расскажет главное о первой постоянной переправе через Неву, чугунные перила для которой проектировал брат художника Карла Брюллова, Александр Брюллов. 170 лет мосту исполнилось 21 ноября 2020 года — «Фонтанка» собирала интересные факты о нем.

Фото: wikipedia.org

Модерн рассмотрят через призму плакатов

24 января, 17.00, 12+

О плакате как отражении эпохи на этих выходных предлагают поговорить на онлайн-встрече, организованной библиотекой «Линии». Преподаватель кафедры графического дизайна Академии имени Штиглица Варвара Рябинина-Задерновская обратит особое внимание слушателей на то, как на постерах в разные годы отражались модернистские течения. Участников просят предварительно пройти регистрацию.

Профессор расскажет о блокадных хрониках

22 января, 16.30, 16+

Профессор факультета антропологии Европейского университета в Петербурге Илья Утехин в конце рабочей недели читает лекцию «Кинохроника войны: история блокады Ленинграда». Он объяснит, в каких условиях работали операторы в блокадном городе, что им удалось записать и почему музейщики проводят в архивах часы, чтобы получить нужный киноматериал. Встреча пройдёт в выставочном зале Музейного агентства Ленинградской области на улице Смольного. Детали — на странице ВКонтакте.

На экранах

Создатель «Головоломки» зовёт открыть «Душу»

С 21 января, 6+

До больших экранов добралась долгожданная новинка — «Душа» от студии Pixar. Главный герой — школьный учитель музыки и джазовый музыкант-любитель — однажды падает в открытый люк, погибает и оказывается в пространстве, где новенькие души ещё не рождённых людей готовятся к отправке на Землю. Режиссёр картины — Пит Доктер. Он создал «Головоломку» и «Вверх».



Кэри Маллиган посвящает жизнь мести мужчинам

С 21 января, 18+

В прокате идет «Девушка, подающая надежды» с Кэри Маллиган («Великий Гэтсби») в главной роли. Героиня проводит вечера в клубах и барах, ловко притворяется пьяной и ждёт, когда кто-нибудь из посетителей решит отвезти её к себе домой. Тут притворство улетучивается и девушка мстит за прошлые обиды.

Кинг и другие короткометражки — в «Лендоке»

22, 23 января, 18+

«Лендок» принимает международный фестиваль короткого метра «Cinepromo». В пятницу и в субботу покажут больше десятка работ. Среди них — ленты «Нет» режиссёра Ивана Петухова (о паре, которая проводит вместе несколько часов после того, как девушка отклоняет предложение парня выйти за него замуж) и «Пустите детей» Александра Домогарова-младшего. История об учительнице, убеждённой в том, что дети в её классе превращаются в коварных монстров, снята по мотивам рассказа Стивена Кинга — из списка тех, которые любой желающий имеет право экранизировать всего за один доллар. Полное расписание показов в дни фестиваля выложено на сайте студии.

«Голос луны» возвращает Феллини

24 января, 20.30, 16+

К 100-летию Федерико Феллини в «Авроре» показывают его последнюю работу — «Голос Луны» в отреставрированной версии. История Иво Сальвини (Роберто Бениньи), который гуляет по ночам и то и дело попадает в неловкие ситуации, знакомясь с разными людьми — адаптация «Поэмы о лунатиках» сценариста и писателя Эрманно Каваззони. Показ пройдёт на итальянском языке с русскими субтитрами. Подробности опубликованы на сайте кинотеатра.

«Ленфильм» отдаёт дань Линчу

24 января, 18.00, 18+

На студии «Ленфильм» в это воскресенье пройдёт спецпоказ «Малхолланд Драйв» Дэвида Линча. Зрители увидят отреставрированную копию, созданную под наблюдением режиссёра. О значении триллера про девушку, потерявшую память, пришедшим расскажет кинокритик, редактор сайта «Искусство кино» Андрей Карташов.