Чем заняться 22 — 24 января: «Девчата» на сцене, Дэвид Линч и миллионы цветов в «Эрарте»

Артисты, чьи концерты всю осень и начало зимы «дрейфовали» в афишах из-за коронавирусных ограничений, возвращаются в Петербург, музеи начинают новый год масштабными выставками, а лектории входят в обычный режим и продолжают набирать обороты.
Актуальное
Букеты из бумаги расцветают в «Эрарте»
До 23 мая, 6+
Выставка «Соцветие» китайско-нидерландского художника Чжуан Хунъи, представлявшего КНР в 2013 году на 55-й Венецианской биеннале, открывается в «Эрарте». Каждая картина создана из множества бумажных цветов, собранных в технике оригами и покрытых акриловой или масляной красками. За счёт объёмности работ полотна меняют цвета и оттенки в зависимости от угла зрения.
Молодые ставят классику в БТК
До 24 января
Большой театр кукол начал год театральным марафоном из 17 спектаклей от молодых постановщиков. На фестивале «БТК.Generation» в пятницу среди прочего зрителей ждёт постановка Романа Бокланова «Похороните меня за плинтусом» (18+) по одноимённой повести Павла Санаева. Суббота запомнится адаптацией режиссёра Олега Пинжова «Рассказа о семи повешенных» (16+) — повести Леонида Андреева о последних днях революционеров-террористов. А воскресенье — спектаклем Стефании Гараевой-Жученко «Один в океане» о Станиславе Курилове. Мужчина сбежал из СССР, прыгнув с борта лайнера в океане. «Фонтанка» писала о программе фестиваля в БТК подробнее.
«Три толстяка» продолжатся в БДТ
23 января, 18.00, 24 января, 19.00, 16+
В БДТ пришло время продолжить историю «Трёх толстяков». Предпремьерные показы «Эпизода 7. Учитель» проходят на выходных. В новой части театральной эпопеи Андрея Могучего Гаспар и Тибул выбираются из царства мёртвых, чтобы обнаружить себя посреди загадочного пространства-пустыни, а затем встречают незнакомца с ружьём.
Мини-маяки показывают в новом музее
С 20 января
В Петербурге открылось новое музейное пространство — «Дом Маяков». На Коммунистической улице в Кронштадте посетители увидят интерактивный макет акватории Невской губы и модели маяков Финского залива с проработанными деталями, а также послушают истории про службу смотрителей. Подробности выложены в группе ВКонтакте.
«Девчата» превратились в спектакль
22 и 23 января, 19.00, 16+
В театре «Балтийский дом» в этот уик-энд проходит премьера спектакля «Девчата». С Тосей Кислицыной зрители, вероятно, знакомы по комедии Юрия Чулюкина 1961 года. В театральной версии главную героиню сыграет ученица Анатолия Праудина Александра Мамкаева, а роль передовика Николая Рыбникова достанется Егору Лесникову и Александру Кудренко (играют в очередь).
Блокадные вещи — на «Зеркале памяти»
До 30 мая, 6+
В историческом парке «Россия — моя история» 22 января в 15.00 начинает работу выставка «Зеркало памяти», посвящённая 77-й годовщине Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В одном месте собраны вещи горожан: игрушки, ручки, карандаши, рисунки и даже школьная парта. Некоторые предметы приехали на выставку из коллекций Мемориального музея обороны и блокады, а часть кураторам предоставили тематические школьные музеи.
Послушать музыку и расслабиться
«Ария» принесёт в Петербург Новый год
22 января, 20.00, 18+
Музыканты «Арии» ещё в декабре планировали одеться в костюмы Дедов морозов и сыграть для петербуржцев новогодний концерт, вот только из-за ковидных ограничений планы пришлось отложить. Наверстывать упущенное рокеры планируют в клубе «Космонавт» уже в пятницу и обещают нечто «невероятное».
Дельфин встретит фанатов в «Авроре»
23 января, 20.00, 16+
Дельфин выйдет на сцену концертного зала «Аврора», чтобы исполнить хиты в новых аранжировках и спеть композиции со своих последних пластинок в «более интимной сценической интерпретации», чем привык слушатель. Акустический концерт переносился из-за коронавирусных ограничений, но теперь, наконец, состоится.
«Отава Ё» превратят концерт в сказку
24 января, 19.00, 6+
Новогодне-рождественские настроения не отпускают и коллектив «Отава Ё». В «Морзе» в воскресенье пройдёт музыкальный тематический спектакль-концерт при участии театра «Странствующие куклы господина Пэжо». Традиции проводить специальный зимний праздничный вечер для поклонников, как и альбому «Рождество», в этом году исполняется 10 лет.
В Филармонии зазвучит Бах
24 января, 19.00, 6+
Ну а любителям академической музыки стоит зайти в Малый зал Филармонии, где в честь её 100-летия музыкант Александр Князев, выступавший с королевским филармоническим оркестром Би-би-си в Лондоне и оркестрами Баварского радио и радио Бухареста, играет программу «Вечер музыки для виолончели». Прозвучат сюиты Баха.
Узнать новое
«Космический» год завершают в «Архэ»
22 января, 20.00, 12+
Пока в России в 2020-м продолжались лётные испытания тяжёлой ракеты-носителя «Ангара-А5», американцы отправились в космос на пилотируемых кораблях собственного производства, а китайская станция «Чанъэ-5» впервые за 44 года успешно доставила на Землю образцы лунного грунта. Тем важным, что ещё произошло в космонавтике, астрономии и астрофизике за минувшие 12 месяцев, в пятницу поделится инженер-конструктор космического приборостроения Александр Хохлов. Выступать он будет онлайн.
Популяризатор рассмотрит важное за «ковидом»
23 января, 19.00, 12+
COVID-2019 вот уже второй год занимает как наши мысли, так и большую часть новостного поля. По мнению врача и научного журналиста Алексея Водовозова, из-за мировой пандемии недооцененными остались многие научные открытия. Популяризатор планирует исправить эту несправедливость и лично рассказать о том, что важного, помимо прихода «ковида», произошло в 2020 году. Послушать лекцию можно при помощи трансляции, организованной научным центром «Архэ».
Трансформацию домов проследят в РНБ
22 января, 14.00, 16+
Когда-то абсолютное большинство всех частных жилых домов в Петербурге были особняками, а затем им на смену пришли квартирные и доходные дома. О том, как перемены отразились на архитектурных решениях и планировке, на онлайн-лекции Российской национальной библиотеки объяснит специалист по архитектуре и истории бытовой культуры Петербурга XIX века Елена Жерихина. Трансляция в пятницу днём пройдёт на YouTube.
Любителей архитектуры приглашают на тракт
23 января, 8.00, 12+
Тех, кто истосковался по путешествиям, может заинтересовать однодневная автобусная экскурсия «Путешествие по Кексгольмскому тракту». Участников повезут по маршруту «Приозерск — Плодовое — Мичуринское», покажут памятники архитектуры финского периода первой трети XX века и уцелевшие в войнах общественные и производственные сооружения переходного периода от ретроспективизма к функционализму. Участники встретят и кирху, и гостиницу. Ведущий в поездке — историк Кирилл Никитин.
Первый мост обсудят в музее
23 января, 15.00, 8+
В Музее мостов экскурсию по выставке «Благовещенский мост: история, мифы и факты» проведёт её куратор заведующая отделом «Истории мостостроения» Центрального музея железнодорожного транспорта Ирина Трунова. За 45 минут расскажет главное о первой постоянной переправе через Неву, чугунные перила для которой проектировал брат художника Карла Брюллова, Александр Брюллов. 170 лет мосту исполнилось 21 ноября 2020 года — «Фонтанка» собирала интересные факты о нем.
Модерн рассмотрят через призму плакатов
24 января, 17.00, 12+
О плакате как отражении эпохи на этих выходных предлагают поговорить на онлайн-встрече, организованной библиотекой «Линии». Преподаватель кафедры графического дизайна Академии имени Штиглица Варвара Рябинина-Задерновская обратит особое внимание слушателей на то, как на постерах в разные годы отражались модернистские течения. Участников просят предварительно пройти регистрацию.
Профессор расскажет о блокадных хрониках
22 января, 16.30, 16+
Профессор факультета антропологии Европейского университета в Петербурге Илья Утехин в конце рабочей недели читает лекцию «Кинохроника войны: история блокады Ленинграда». Он объяснит, в каких условиях работали операторы в блокадном городе, что им удалось записать и почему музейщики проводят в архивах часы, чтобы получить нужный киноматериал. Встреча пройдёт в выставочном зале Музейного агентства Ленинградской области на улице Смольного. Детали — на странице ВКонтакте.
На экранах
Создатель «Головоломки» зовёт открыть «Душу»
С 21 января, 6+
До больших экранов добралась долгожданная новинка — «Душа» от студии Pixar. Главный герой — школьный учитель музыки и джазовый музыкант-любитель — однажды падает в открытый люк, погибает и оказывается в пространстве, где новенькие души ещё не рождённых людей готовятся к отправке на Землю. Режиссёр картины — Пит Доктер. Он создал «Головоломку» и «Вверх».
Кэри Маллиган посвящает жизнь мести мужчинам
С 21 января, 18+
В прокате идет «Девушка, подающая надежды» с Кэри Маллиган («Великий Гэтсби») в главной роли. Героиня проводит вечера в клубах и барах, ловко притворяется пьяной и ждёт, когда кто-нибудь из посетителей решит отвезти её к себе домой. Тут притворство улетучивается и девушка мстит за прошлые обиды.
Кинг и другие короткометражки — в «Лендоке»
22, 23 января, 18+
«Лендок» принимает международный фестиваль короткого метра «Cinepromo». В пятницу и в субботу покажут больше десятка работ. Среди них — ленты «Нет» режиссёра Ивана Петухова (о паре, которая проводит вместе несколько часов после того, как девушка отклоняет предложение парня выйти за него замуж) и «Пустите детей» Александра Домогарова-младшего. История об учительнице, убеждённой в том, что дети в её классе превращаются в коварных монстров, снята по мотивам рассказа Стивена Кинга — из списка тех, которые любой желающий имеет право экранизировать всего за один доллар. Полное расписание показов в дни фестиваля выложено на сайте студии.
«Голос луны» возвращает Феллини
24 января, 20.30, 16+
К 100-летию Федерико Феллини в «Авроре» показывают его последнюю работу — «Голос Луны» в отреставрированной версии. История Иво Сальвини (Роберто Бениньи), который гуляет по ночам и то и дело попадает в неловкие ситуации, знакомясь с разными людьми — адаптация «Поэмы о лунатиках» сценариста и писателя Эрманно Каваззони. Показ пройдёт на итальянском языке с русскими субтитрами. Подробности опубликованы на сайте кинотеатра.
«Ленфильм» отдаёт дань Линчу
24 января, 18.00, 18+
На студии «Ленфильм» в это воскресенье пройдёт спецпоказ «Малхолланд Драйв» Дэвида Линча. Зрители увидят отреставрированную копию, созданную под наблюдением режиссёра. О значении триллера про девушку, потерявшую память, пришедшим расскажет кинокритик, редактор сайта «Искусство кино» Андрей Карташов.
Галерея Уффици поможет превратить искусство в еду
24 января, 12+
В середине января галерея Уффици во Флоренции запустила шоу под названием «Uffizi da mangiare»: раз в неделю известные итальянские шеф-повара выбирают картину и готовят изображённое на ней блюдо. В музее уверены, что искусство живописи неразрывно связано с гастрономией, а теперь убедиться в этом сможет каждый желающий. Новые выпуски по воскресеньям будут появляться на странице в Facebook. Ведущие используют доступные ингредиенты и объясняют всё по шагам.
Ольга Минеева, «Фонтанка.ру»