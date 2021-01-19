Мифы и факты о первом постоянном мосте через Неву расскажет специалист

Инженерам при постройке Благовещенского моста пришлось поломать голову: в том месте Нева глубокая, быстрая, а грунт берегов категорически неудобный. О первом постоянном мосте через Неву 23 января расскажут в деталях, это будет экскурсия, но не замерзнем: все — в Музее мостов. 8+

В ноябре Благовещенскому исполнилось 170 лет. В проекте он именовался Невским; побыл Николаевским, Лейтенанта Шмидта. Теперь вновь носит первое имя — хотя уже нет «объектов», из-за которых он получил то название. Точнее, площадь есть — но она не Благовещенская, а Труда; а Благовещенская церковь была снесена в 1929 году. Инженер Станислав Кербедз начинал строить мост, только-только стал подполковником, а завершив, стал генерал-майором. Архитектором моста был брат художника Карла Брюллова, Александр Брюллов; к инженерии оказался причастен американец Джордж Уистлер — отец важнейшего американского художника Джеймса Уистлера.

Названия необходимых для постройки моста механизмов звучали как песня: «копры со сваебойными бабами», «водолазные колокола», «подводные пилы». Музей мостов приглашает полюбоваться, например, на крайние пролеты с механизмами разводной части. Для этого не нужно будет идти на сам мост: в музее на выставке представлена действующая модель. И все это в окружении других моделей, литографий, акварелей и фото из архива «Мостотреста».



Экскурсию «Благовещенский мост: история, мифы и факты» проведет куратор выставки, заведующая отделом «Истории мостостроения» Центрального музея железнодорожного транспорта Ирина Трунова. Встречаемся в Музее мостов (Мучной пер., д. 2) 23 января в 15:00, подробности на страничке музея.

Александра Шеромова

