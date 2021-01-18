Петербуржцам расскажут, что скрывается за фасадами особняков

Когда-то 75% частных домов Петербурга были особняками — обособленными строениями. Потом их сменили доходные и квартирные дома, но какие кварталы и по сей день «особняковые» — расскажут 22 января на бесплатной онлайн-лекции от Российской национальной библиотеки. 12+

В XVIII веке частные дома отличались друг от друга несущественно: разве что у одного полуколонны, у другого пилястры, у третьего барельефы. Но к началу XIX века хозяева осознали, что особняк — это их «лицо», говорит историк культуры Елена Жерихина. И вот уже появились монограммы в оформлении домов, античные сцены для барельефов подбирались так, чтобы говорить что-то о хозяине, а в николаевскую эпоху по особняку можно было догадаться, какое историческое время хозяину наиболее симпатично. Кроме того, особняки были своего рода «театром»: в Петербурге они строились в красную линию, то есть рядом с общественно доступными местами и не особенно прячась от прохожих. Публика могла поглазеть, что за гости съезжались на званый вечер, попытаться заглянуть в не сильно занавешенные окна и послушать доносившуюся музыку.

У особняка, помимо того, что он стоит «особняком», еще одна характерная черта: нестандартная планировка. Менялся владелец особняка — нередко менялось и планировочное решение. О том, как текла «внутренняя жизнь» великолепных строений, успевших побывать и княжескими резиденциями, и домами культуры, узнаем на лекции «За фасадами петербургских особняков (планировка)» Елены Жерихиной.



Прямая трансляция будет 22 января с 14.00 на канале РНБ в Youtube.



Александра Шеромова

