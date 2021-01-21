Фото: кадр из трейлера

В прокате — «Душа», новый и едва ли не лучший мультфильм в истории студии «Пиксар». Планку его создатель Питер Доктер, у которого на счету «Вверх» и «Головоломка», поставил даже по своим меркам очень высоко. И прежде он лучше прочих умел умещать в прокрустово ложе анимации самые серьезные темы и образы: снимал про одиночество, боль, комплексы, ярость, трудности возраста. Теперь же взялся ни много ни мало рассказать о смерти, предназначении каждого из нас и, конечно, о том, что вынесено в название, — о душе.



Питер Доктер умудряется в детском фильме обойтись вообще без героев-детей — они тут выступают только как второстепенные персонажи. Главный герой — школьный учитель Джо Гарднер, мечтающий о карьере джазмена и одержимый музыкой. Но все, на что он может рассчитывать, — скучные уроки музыки с не разделяющими его увлечений мальчишками и девчонками. Но однажды ему-таки выпадает шанс: он может выступить с именитым джаз-бендом в легендарном клубе Half Note. Однако по дороге с прослушиваний окрыленный Джо падает в открытый люк — и его жизнь обрывается. Оказавшись на том свете, герой решает во что бы то ни стало вернуться в мир живых — и достаточно быстро в его голове зреет план. Кроме ада и рая тут есть еще и своеобразная школа душ еще не родившихся людей. Выдав себя за наставника одной из них, Джо и собирается одурачить судьбу и вернуться к жизни.



Фото: кадр из трейлера

Запутанность и сложность сюжета (шутка ли — в «Душе» выстроена целая вселенная загробного мира, со своей мифологией и правилами) Доктер с лихвой искупает, во-первых, остроумием и легкостью. Весь фильм движется от одной эффектной и смешной зарисовки к другой. Даже путь душ в вечность здесь представляет собой уморительную очередь, составленную из ярких характеров: добродушная бабулька, склочный дядька, вечно печальный зануда.



Во-вторых, сложный разговор о смерти Доктер превращает в яркое и зрелищное шоу, находит ясные и выразительные визуальные образы для сложных абстрактных явлений. Душа — прозрачный шарик с глазками, лишенный всего, кроме способности болтать без умолку (даже вкусы и запахи чувствовать не может). Человек в состоянии подавленности и смятения (люди тоже забредают в мир мертвых) — огромная куча золы и грязи, которая скрывает внутри себя цветастую душу живого существа. Блюстители законов мира мертвых — надсмотрщики и наблюдатели — представляют собой словно сошедшие с полотен Пикассо соединенные вместе плоские фигуры и линии.

Никогда прежде разговор о сложном, непонятном, смутном не велся на экране с такой простотой и прямотой, как в «Душе», — об этом можно говорить уверенно. Смерть не страшна — это просто агрегатное состояние самого важного, наших надежд, увлечений и страхов.

Выйти на экраны фильм должен был еще прошлым летом, но прокат перенесли — и это, в данном случае, «Душе» пошло на пользу. После карантина картина обрела новые смыслы. Маленькие — например, глаз сам цепляется за бутылочку с надписью «Санитайзер» в больнице, вещь, ставшую такой родной и бытовой за последние месяцы. И большие: еще отчетливее стала звучать тема поиска предназначения.



В «Душе» все герои говорят об одном: что-то пошло не так, я не знаю, занят ли я реально тем, чем должен быть занят, что люблю по-настоящему. Может, я не парикмахер, а ветеринар? Точно ли я правильно делаю, что тружусь в школе? Не стоит ли уйти в мир джаза, подвалов, сейшенов? Эта тема, так получилось, обрела обостренную актуальность, стала реально важной и насущной, а не абстрактной для многих зрителей (каковой наверняка была бы год-полтора назад). Если дети на показе «Души» узнают то, о чем любой родитель боится говорить, для разговора о чем у него нет слов, то взрослых ждет вовсе уникальный опыт. Они впервые смогут себя соотнести с героями мультфильма, будут им не просто сопереживать, а чувствовать их жизнь как свою собственную. В этом смысле «Душа» — точно революция в анимации, к которой, признаемся честно, «Пиксар» вообще и Доктер в частности шли на протяжении всей своей истории.

Иван Чувиляев, специально для «Фонтанки.ру»