Прорывы в астрономии, астрофизике, космонавтике: ученые подведут итоги года

Грунт с Луны и с астероида, у американцев своя ракета-носитель, а у нас созревает наша «Ангара-А5» — это если вкратце. Подробности слушаем 18, 22 и 30 января на трех разных онлайн-лекциях от трех давно знакомых экспертов. 12+
С тех пор как в 1976-м пришла последняя «посылка» с лунным грунтом с помощью советской автоматической станции «Луна-24», все будто потеряли к естественному спутнику интерес. И вот спустя почти 45 лет Китай стал третьей страной, зачерпнувшей землицы с Луны. А японцы в декабре 2020-го получили что-то вроде черного песка, добытого с помощью зонда «Хаябуса-2» с астероида Рюгу. Нобелевская премия по физике в этом году была абсолютно «космической»: половина премии — за увязку черных дыр с общей теорией относительности, еще половина — за открытие сверхмассивного объекта в центре нашей Галактики. Американцы «вернулись в космос»: они, собственно, не уходили, но последние почти 10 лет добирались туда на наших ракетах-носителях, а в мае 2020 года — с помощью своей ракеты Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon. Россия в некотором роде тоже возвращается в космос: «Ангара-А5», успешные испытания которой прошли в декабре, — первая тяжелая ракета-носитель, разработанная после распада СССР. В общем, событий много. Некоторые наверняка будут упоминаться всеми лекторами — но по-разному.
18 января в 20:00 в лектории «Живое слово» — «Астрономические прорывы — 2020» со старшим научным сотрудником ГАИШ МГУ Владимиром Сурдиным. 22 января в 20:00 в «Архэ» — «Итоги 2020 года в космонавтике» с Александром Хохловым, инженером-конструктором космического приборостроения. 30 января в 19:00 тоже в «Архэ» — «Астрофизические итоги 2020 года» подведет профессор РАН Сергей Попов.
Александра Шеромова