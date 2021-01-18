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«Девчата» выйдут на сцену «Балтийского дома»

22 и 23 января в театре «Балтийский дом» состоится премьера спектакля «Девчата». Историю обаятельной и неунывающей Тоси, сыгранной Надеждой Румянцевой, знают, наверное, все. Фильм Юрия Чулюкина о непростой девичьей доле в начале жизненного пути вышел в 1961 году и стал одним из лидеров проката. А вот то, что в основе сценария одноименная повесть Бориса Бедного, помнят уже немногие. В определенном смысле режиссер Александр Кладько реабилитирует основательно подзабытое имя писателя, опираясь в первую очередь на литературный первоисточник.

Фото: Наталья Кореновская, фото предоставлено театром

В роли Тоси Кислицыной на сцену «БалтДома» выйдет Александра Мамкаева, ученица Анатолия Праудина. Роль «первого парня в поселке» Ильи будут по очереди исполнять Егор Лесников и Александр Кудренко. Сценографию и костюмы придумывает художник Алексей Уланов.

Создатели новых «Девчат» уточняют, что их постановка вовсе не ремейк советской кинокартины, а самостоятельная история о доброй, дерзкой и наивной девчонке, чья искренность и непосредственность способны изменить окружающий мир в лучшую сторону, и о том, что счастье можно найти, даже если ты работаешь на лесозаготовках в забытом богом сибирском поселке.

Начало в 19:00.

16+.

Наталия Эфендиева

Фото: Наталья Кореновская, фото предоставлено театром

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