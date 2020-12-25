МИЦ «Известия», входящее в медиагруппу НМГ Юрия Ковальчука, приобрело газету «Деловой Петербург»

ООО «МИЦ «Известия» (на 100% принадлежит АО «Национальная медиагруппа») объявило о приобретении «Делового Петербурга» (АО «ДП Бизнес пресс») в пятницу, 25 декабря. Такое решение объясняется планами по развитию и укреплению холдинга в Северо-Западном регионе. Нынешний гендиректор бесплатной газеты Metro в Петербурге (АО «ИД «Три короны») Григорий Матыжев уже представлен коллективу «Делового Петербурга». От комментариев он отказался, сославшись на корпоративные правила.

Прежний владелец «ДП бизнес пресс» — группа ЕСН Григория Березкина — владеет рядом СМИ, в том числе РБК и «Комсомольская правда». В 2017 году ЕСН купил «Деловой Петербург» у структур девелоперской компании Fort Group, которой этот актив достался двумя годами ранее в результате вступления в силу закона, запрещающего иностранным компаниям контролировать российские СМИ. До этого, начиная с момента учреждения в 1993 году, петербургской газетой управлял шведский медиахолдинг Bonnier.



Уже в 2017 году на рынке шли разговоры о том, что наряду с группой ЕСН на покупку «Делового Петербурга» претендовали структуры предпринимателя Евгения Пригожина, а также НМГ Юрия Ковальчука. Отмечалось, что шведские владельцы, у которых к 2017 году оставался миноритарный пакет, настаивали на менее связанной с российскими властями фигуре нового хозяина газеты. Григорий Березкин казался тогда компромиссом, а то, что в его активах — крупное деловое издание РБК, считалось плюсом.



Все предыдущие годы «Деловой Петербург» был прибыльным бизнесом и лишь в 2017 году впервые показал убыток — 14 млн рублей. Едва получив в собственность «ДП бизнес пресс» структуры Григория Березкина были вынуждены кредитовать газету. Судя по отчетности в СПАРК, в 2018 году это было 15 млн рублей, а годом позже — уже 53 миллиона. 2019 год компания закрыла с убытком в 35 млн рублей.

