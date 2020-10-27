«Маску я не надену!». Попахивает войной вер

Только что мне довелось выручить петербуржца, продавщиц и Росгвардию. Мы хором нарвались на стоика без маски. Но это лишь пока религия гонимых.

Приспичило мне намедни купить фуфырь. Забежал в магаз на Кадетской линии Васьки. Пока присматривался - спиной слышу: «Маску я не надену!». И произнесено это было стойко, будто донеслось с полотна соцреализма «Допрос комиссара».

Внимательно разворачиваюсь – вижу широкую спину высокого юноши, а за ним прилавок с двумя молоденькими продавщицами. Ухо ловит какое-то невнятное «бу-бу-бу», а затем отчетливые фразы схоластического наполнения.

Петербуржец водит пальцем по листкам бумаги с напечатанными правилами, которые ему суют под нос. «Где вы здесь видите …», «здесь четко написано …. », «рекомендовано – это не закон…», - доносится до меня.



Наконец, они дошли до конституции, и я подобрался поближе. Чтобы понять, дойдут ли они до последних поправок в Конституцию. Жуть как интересно. Дискуссия заволновалась настоящими смыслами, мол, маски – это вредно, а после и, вообще, началось антиправославие: «Скоро нам всем электронные ошейники нацепят!».

- Пока не нацепили, может по стакану, - решил я разбавить градус.

В залу вплывает вызванная тревожной кнопкой Росгвардия.

Оба большие такие, в черном, с висящими на боку касками, при саблях, но в черных-черных масках. Им немного не хватало гранатомета. Они похожи на робокопов из понятных блокбастеров. Молчат, глядят.

«Маску я не надену!», - в лицо им повторяет еретик. Мне не хватило, чтобы он рванул куртку на груди. Будто вызов старообрядца: «Тремя перстами креститься не буду». Становится тише.

Сам диссидент, но видать плохо я знаю своих.

- Где написано, что ноздри должны быть закрыты? – неожиданно говорит он.

Его «ноздри» сбивают патетику. Глаза одного гвардейца заблестели улыбкой, второй смотрел сквозь мизансцену. Взор его был пластмассовым, будто на эту галиматью он попал с разгона митинга в Минске.



В очереди тем временем скопилось человек пять. Гражданского негодования не последовало, на парня взирало общественное сочувствие. Это были те, кто при нажиме диссидентов на баррикады не пойдут, но душой примкнут к восставшим.

- У вас нет перчаток, - вынула последний контрдовод продавщица, хотя вокруг не было видно ни одной перчатки.

- А я держу руки в карманах, - нашелся отступник и перешел на личность Росгвардии: «Мне можно держать руки в карманах?».

Гвардейцам это шоу начало надоедать, и они немного шелохнулись вперед. «Я не надену маску!». Все. Мне надо было принимать решение. Варианта три:

- прикалываться в сторонке, но это не спортивно;

- помочь Росгвардии вот-вот сейчас крутить джордано бруно, но это подло;

- выкручивать клещи гвардейцам, которые вот-вот примут человека с принципами, но это потом собирать репортаж из тигрятника. Опыт и Путин всегда учат меня договариваться.

С лозунгом Карлсона «спокойствие, главное спокойствие», я встал между силами присяги и идеи.

- А я могу купить ему бутылку? – улыбнулся я девушке.



- Он хочет купить две бутылки.

- А я могу купить ему две бутылки?

- Закройте маской нос, пожалуйста.

Я натянул по глаза, покорностью демонстрируя, что и штаны снять могу по первому требованию.

- Он должен отойти на полтора метра, - поставила второе условие продавщица.

- Старик, я на твоей стороне, уступи, а?

Тут он дрогнул, сделал два шага назад и встал плечом к плечам Росгвардии. Понимая, что я уже всех запутал, расплатился за себя, взял деньги от него, расплатился и за того парня и передал ему два флакона. Он вынужден был поблагодарить. В этот момент он все же анализировал – я его обдурил или я с ним одной крови.

- Спасибо, - глухо донеслось из-под маски Росгвардии.

Неважно, что мы читаем в новостях. Это как толковать: Иисус – человеко-бог или богочеловек. У меня, например, уже сыпь по коже – куда не включишь, везде про корону. Мир разделился на тех и этих. Те веруют, эти нет, а денег становится меньше.

Значит антимасочные жесты будут множатся. Появится свой Ян Гус, позовет к топору без маски. Потом как жахнет.



Евгений Вышенков, «Фонтанка.ру»

