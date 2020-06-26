Ветеран Василий Яворский после парада на Дворцовой площади стал самой обсуждаемой фигурой, в одиночку затмив чиновников и военачальников. На его груди легко узнавалась высшая военная награда Советского Союза.

«Покупал за 2000, а смотрится прекрасно». Откуда в Петербурге взяться кавалеру ордена «Победа»

Фото: скриншот трансляции парада на Дворцовой

Василию Яворскому отвели центральное место на трибуне. Он несколько раз попадал в кадры трансляции крупным планом. Возникла дилемма: это не признанный советской историей полководец или ветеран-самозванец? Оказалось, ни то, ни другое. Просто Василий Хрисантович без предрассудков относится к побрякушкам с блошиных рынков.

Интернет-аудитория с легкостью записала 92-летнего ветерана в проходимцы. Слишком уж очевидным было то, что у современников, независимо от возраста, не может быть ордена «Победа». Его кавалеры известны наперечет: Жуков, Василевский, Сталин, Рокоссовский, Эйзенхауэр, Тито … Всего 16 человек и 22 экземпляра. Места хранения также подотчетны. «Победа» - это платина, золото, серебро, рубины и 174 бриллианта.

Василий Яворский на параде 24 июня 2020 года Фото: скриншот трансляции

Василий Яворский - не полководец, конечно, но пороху нюхал. Капитан 1 ранга. В 14 лет поступил в школу юнг. Учился в Тихоокеанском военно-морском училище и семнадцатилетним курсантом участвовал в войне с Японией в 1945 году, написала его внучка в семейной биографии.

До 2018 года Василий Яворский не носил имитацию ордена «Победа» Фото: Фото: present5.com

После переезда в Ленинград и выхода в отставку Василий Хрисантович погрузился с головой в общественную работу. Пишет стихи, читает лекции школьникам, насаждает патриотизм в вузах. Его имя упомянуто в документальном проекте Минобороны «Память народа», вписано в «Книгу памяти блокадного Ленинграда».



Несколько лет назад Яворский нашел идеологическое обрамление своей кипучей энергии. Он вступил в ряды общественной организации «Союз советских офицеров». Это милитари-подразделение КПРФ объединяет тех, кто «остался верен советской присяге». Союзу не чужда политика. Владимир Ленин - личность планетарного масштаба, а поправки к Конституции - зло, так как вечных президентов быть не может, считают в организации.

С «Фонтанкой» Василий Яворский разговаривал буквально на бегу.



- Мою грудь украшает общественная награда «Знак ордена «Победа», - сказал он. - Копия ордена практически. Вручена 20 апреля на пленуме Союза советских офицеров, в присутствии тысяч человек.

- За какие заслуги вас наградили?

- Буду я еще отвечать каждому корреспонденту по отдельности, - речь Василия Хрисантовича перешла из режима одиночных выстрелов в стрельбу очередью. - Вот когда комитет социальной политики соберет 500 журналистов, а мне дадут час времени, я и изложу свои мысли. Могу в стихотворной форме.

- И последний вопрос...

- Не надо! Будьте здоровы, - и повесил трубку.

Комитет ветераном упомянут неспроста. Ведомство отвечало за подбор гостей на парад Победы, и Василий Хрисантович теперь ждет от него медийной поддержки.

Яворский - единственный «знаконосец» в Петербурге, выяснила «Фонтанка». С муляжом ордена «Победы» он неоднократно появлялся на публичных мероприятиях, в том числе в прошлом году на параде ВМФ.

Василий Яворский в Нахимовском училище Фото: http://www.submariners.ru/

Центральный совет Союза советских офицеров возглавляет генерал-лейтенант авиации, бывший депутат Госдумы, член ЦК КПРФ Геннадий Бенов. В армии он занимался политической работой.



«Мы познакомились с Василием Хрисантовичем четыре-пять лет назад. Он на нашем пленуме стихи свои читал. Я его даже останавливал - немного затянуто получилось, - вспомнил Бенов в разговоре с «Фонтанкой». - Он очень активный человек».

Учрежденный в 1996 году Союз имеет давнюю традицию учреждения своих наград. Судьба появления почетного знака ордена «Победа» прозаична и довольно бюджетна, по словам Бенова:

«Перед очередным пленумом я пошел на рынок у спортивного комплекса «Олимпийский» в Москве и купил десять муляжей ордена - по 1500-2000 рублей за штуку. Сделаны хорошо, смотрятся прекрасно. Цена зависела от степени «блестящести» камешков, имитирующих бриллианты. Восемь мы вручили, в том числе Яворскому. Два еще остались».

Геннадий Бенов не видит ничего предосудительного в том, что знак копирует высший военный орден СССР.

- Это обыкновенная наша награда. У нас и кортики есть, и медали - «За службу Родине», «К 75-летию Победы». Приезжайте к нам, вручу, - говорит Геннадий Матвеевич.

- У вас не возникает мысли, что владельца имитации могут принять за самозванца?



- Если честно, в первый раз такие предположения слышу… Яворский получил знак как участник Великой Отечественной войны.

На груди Василия Яворского можно разглядеть множество «наград», полученных от Союза советских офицеров. Но есть и настоящие. Например, орден Отечественной войны II степени, врученный в год 40-летия Победы, медали «За победу над Японией» и «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина». Александр Ермаков, «Фонтанка.ру»

