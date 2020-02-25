«Крест — не товарный знак»: «богохульный» ресторан с Рубинштейна рассказал об интересе РПЦ и чиновников
Представитель нового ресторана GOD на улице Рубинштейна в Петербурге Кристина Руднева рассказала «Фонтанке», что заведению уже пришлось объясняться с церковью и районной администрацией.
«Претензию от «Сорока Сороков» мы не получали. До открытия ресторана, во время ремонта, поступал запрос от Владимирской церкви (собор Владимирской иконы Божией Матери. — Прим. ред.) в администрацию района. Мы отвечали и церкви, и администрации, что православные символы в интерьере отсутствуют и любые объекты искусства используются максимально уважительно, ни в коем случае не допуская оскорбления ничьих чувств. На этом все затихло, вопросов в наш адрес не поступало, — сообщила Руднева 25 февраля. — Они требовать у нас ничего не могут. Никакими правами на эти знаки они не обладают. Это же не товарные знаки — это общеизвестные символы».
Православному движению не понравились терновый венец на фасаде, неоновый крест с надписью «грех найдёт тебя» и неодетая женщина с ангельскими крыльями над барной стойкой. Их фото можно посмотреть здесь. Юристы православного движения «Сорок Сороков» составили претензию владельцам заведения и грозят обращением в правоохранительные органы по статье об оскорблении чувств верующих, если не удастся договориться.
Официально ресторан GOD на Рубинштейна не открыт. Директором и владельцем ООО «Столас» — юридического лица заведения — является 28-летний бизнесмен из Новокузнецка Кемеровской области Константин Александрович Волгин. По данным СПАРК, это его первый бизнес.