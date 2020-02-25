«Дизайнеры-сатанисты»: «Сорок Сороков» пригрозили оскорблением чувств верующих божественному ресторану на Рубинштейна

«Богохульное кафе открылось в Петербурге. Терновый венец на фасаде обрамляющий раздетую тётку, неоновый крест, который несёт голый античный мужик с надписью «грех найдёт тебя», с ангельскими крыльями оголенная полуженщина-полумужчина над барной стойкой, мальчики-бармены в виде западных священников....- это не фильм ужасов. Это сегодня в Питере открылось богохульное кафе под названием GOD», — написали в группе петербургской ячейки организации. В комментариях сторонники организации пишут, что заведением занимались «дизайнеры-сатанисты».

Неравнодушных верующих в группе «Сорока Сороков» призывают звонить и писать по всем контактам заведения с требованием его закрыть, «как разжигающее религиозную ненависть к христианам». К работе подключился и юридический отдел организации.

«Наши юристы подготовили претензию к владельцам заведения, — рассказал 25 февраля «Фонтанке» основатель движения Андрей Кормухин. — Мы понимаем, что они, возможно, не осознают того, что для большинства российских граждан христианство и православие является основной религией. А у нас по вере употреблять имя Бога всуе — это смертный грех. Тем более в питейных заведениях. Поэтому в претензии наши юристы объяснили свое отношение к открытию данного заведения согласно части 1 статьи 148 УК РФ, об оскорблении чувств верующих, и согласно статьи 28 Конституции России о свободе вероисповедания. Надеюсь, что мы найдем понимание с владельцами ресторана и это закончится на уровне диалога. Если не найдем, то оставляем за собой право в дальнейшем обращаться в правоохранительные органы».