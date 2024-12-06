Легендарный наркобарон вышел на свободу после 25 лет в тюрьме и сохранил свое состояние

Легендарный колумбийский наркобарон-миллиардер Фабио Очоа Васкес вышел на свободу после 25 лет в американской тюрьме, сохранив свое состояние. Об этом 5 декабря сообщает сообщает CBS News.

Ключевой участник Медельинского кокаинового картеля освободился, отсидев 25 из 30 лет своего срока.

В 1970-е годы Очоа жил в Майами, и тогда же его картель объединился с группировкой Пабло Эскобара. Сколотив состояние на контрабанде кокаина в США, наркобарон в 1987 году попал в список миллиардеров Forbes.

Очоа, также известный под прозвищами «Хулио» и «Пепе», впервые был обвинен в США за предполагаемую роль в убийстве в 1986 году информатора Управления по борьбе с наркотиками Барри Сила, чья жизнь была популяризирована в фильме 2017 года «Сделано в Америке» с Томом Крузом в главной роли. Арестован же он был в 2001 году властями Колумбии и экстрадирован в США. Его приговорили к 30 годам в федеральной тюрьме за участие в преступном сговоре, наркоторговле и распространении кокаина.

Ричард Грегори, помощник прокурора, который входил в группу обвинения Очоа, сообщил, что 67-летнего наркобарона ожидает безбедная пенсия. Властям США так и не удалось изъять у семьи Очоа все доходы, полученные от наркоторговли.

Ожидается, что Фабио Очоа Васкес будет депортирован на родину. Сейчас его имя несколько померкло из-за того, что центр наркоторговли переместился из Колумбии в Мексику, но он появился в популярном сериале Netflix «Нарко».

Между тем, на прошлой неделе ВМС Колумбии заявили, что власти десятков стран изъяли более 225 тонн кокаина в ходе шестинедельной масштабной операции, в ходе которой был выявлен новый маршрут незаконного оборота наркотиков через Тихий океан.