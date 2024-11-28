В Колумбии полиция конфисковала 225 т кокаина, около 1 т марихуаны и шесть груженных наркотиками судов

Колумбийская полиция провела масштабную антинаркотическую операцию «Орион», пишет The Guardian. Правоохранительным органам удалось конфисковать 225 т кокаина и около тонны марихуаны. Всего запрещенных веществ было изъято на сумму в 8,5 млрд долларов.
Суммарно полиция конфисковала 1400 т наркотиков. Кроме того, им удалось задержать шесть полупогруженных запрещенными веществами судов — так называемых «наркосубмарин». Однако это не подводные лодки, поскольку под воду они уходят лишь частично, немного возвышаясь над ней.
Для сравнения, в 2022 году в Колумбии была конфискована 671 т кокаина.
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