В Колумбии полиция конфисковала 225 т кокаина, около 1 т марихуаны и шесть груженных наркотиками судов

Колумбийская полиция провела масштабную антинаркотическую операцию «Орион», пишет The Guardian. Правоохранительным органам удалось конфисковать 225 т кокаина и около тонны марихуаны. Всего запрещенных веществ было изъято на сумму в 8,5 млрд долларов.

Суммарно полиция конфисковала 1400 т наркотиков. Кроме того, им удалось задержать шесть полупогруженных запрещенными веществами судов — так называемых «наркосубмарин». Однако это не подводные лодки, поскольку под воду они уходят лишь частично, немного возвышаясь над ней.