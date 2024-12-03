Датская Carlsberg договорилась о продаже «Балтики». Покупателем станет менеджмент компании

Датская Carlsberg Group договорилась о продаже пивоваренной компании «Балтика», которую накануне президент РФ Владимир Путин вывел из-под управления Росимущества. Об этом говорится в пресс-релизе компании от 3 декабря.

Ожидается, что сделка будет закрыта в течение ближайших нескольких дней. Покупателем актива выступит менеджмент «Балтики». Новым контролирующим акционером станет компания, которой в равных долях владеют два сотрудника «Балтики», занимающие руководящие должности в компании, отметили в Carlsberg. Они возьмут на себя управление предприятием в качестве генерального директора и заместителя генерального директора соответственно.

Carlsberg Group получит денежное вознаграждение, а также доли в «Карлсберг Азербайджан» и «Карлсберг Казахстан». Более подробная информация о финансовых последствиях сделки будет опубликована в годовом отчете Carlsberg Group за 2024 год.

Ранее агентство Reuters сообщило, что правительство России одобрило продажу активов датской пивоваренной компании Carlsberg в России VG Invest за 34 млрд рублей. «ВГ Инвест» была зарегистрирована в августе 2024 года и управляется Егором Гусельниковым, вице-президентом «Балтики».

Генеральный директор Carlsberg Group Якоб Аруп-Андерсен также отметил, что объявление о сделке означает урегулирование судебных споров о правах на интеллектуальную собственность, связанных с «Балтикой». «Учитывая обстоятельства, мы считаем, что это наилучший достижимый результат для наших сотрудников, акционеров и продолжения бизнеса», — сказал он.

Действующее внешнее руководство, назначенное российскими властями в 2023 году после передачи «Балтики» в управление Росимущества, покинет свои должности.

Сделка одобрена датскими и российскими властями. После продажи Carlsberg Group больше не будет владеть акциями «Балтики».

Carlsberg объявила о намерении покинуть Россию в 2022 году. Но летом 2023 года президент Владимир Путин передал пивоваренную компанию «Балтика» во временное управление Росимущества. После этого компанию возглавил Таймураз Боллоев, руководивший предприятием до 2004 года. При этом предыдущий руководитель пивоваренной компании «Балтика» Денис Шерстенников оказался на скамье подсудимых из-за того, что успел передать материнской Carlsberg права на бренды «Балтики» за пределами РФ. В ноябре 2024 года суд прекратил дело, поскольку еще весной 2024 года «Балтика» договорилась с иностранными партнерами о возвращении ей права на бренд на зарубежных рынках с уплатой вознаграждения за период пользования.

2 декабря президент РФ Владимир Путин вернул датской Carlsberg контроль над пивоваренной компанией «Балтика».