Датчане вернули контроль над «Балтикой». Президент Путин отменил временное управление Росимущества активами Carlsberg

Речь идет о долях в ООО «Пивоваренная компания „Балтика“», которые на 98,56% принадлежат Carlsberg Sverige Aktiebolag, 1,35% — «Хоппи Юнион» и 0,09% — Carlsberg Deurschland GmbH. Летом 2023 года они перешли во временное управление Росимущества. После этого компанию возглавил Таймураз Боллоев, руководивший предприятием до 2004 года. При этом предыдущий руководитель пивоваренной компании «Балтика» Денис Шерстенников оказался на скамье подсудимых из-за того, что успел передать материнской Carlsberg права на бренды «Балтики» за пределами РФ. В ноябре 2024 года суд прекратил дело, поскольку еще весной 2024 года «Балтика» договорилась с иностранными партнерами о возвращении ей права на бренд на зарубежных рынках с уплатой вознаграждения за период пользования.