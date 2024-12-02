Датчане вернули контроль над «Балтикой». Президент Путин отменил временное управление Росимущества активами Carlsberg

Президент РФ Владимир Путин вернул датской Carlsberg контроль над пивоваренной компанией «Балтика», ранее переданной в управление Росимущества, следует из указа главы государства, опубликованного 2 декабря.
Речь идет о долях в ООО «Пивоваренная компания „Балтика“», которые на 98,56% принадлежат Carlsberg Sverige Aktiebolag, 1,35% — «Хоппи Юнион» и 0,09% — Carlsberg Deurschland GmbH. Летом 2023 года они перешли во временное управление Росимущества. После этого компанию возглавил Таймураз Боллоев, руководивший предприятием до 2004 года. При этом предыдущий руководитель пивоваренной компании «Балтика» Денис Шерстенников оказался на скамье подсудимых из-за того, что успел передать материнской Carlsberg права на бренды «Балтики» за пределами РФ. В ноябре 2024 года суд прекратил дело, поскольку еще весной 2024 года «Балтика» договорилась с иностранными партнерами о возвращении ей права на бренд на зарубежных рынках с уплатой вознаграждения за период пользования.
Ранее Carlsberg заявляла о намерении продать «Балтику», однако введение управления Росимуществом помешало сделке. Возвращение контроля может означать, что датская компания достигла договоренности с российскими властями о продаже бизнеса либо передумала расставаться с российскими активами.
По данным СПАРК, в 2023 году выручка «Балтики» увеличилась на 9%, до 109 млрд рублей, при этом компания получила убыток в 28 млрд рублей против прибыли в 10 млрд рублей в 2022 году.
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