Парламент Абхазии не ратифицировал инвестсоглашение с РФ, вызвавшее протесты в республике

Депутаты парламента Абхазии 3 декабря провели внеочередное заседание, на котором вновь рассмотрели инвестиционное соглашение с Россией. Планы по его ратификации ранее вызвали волну протестов, которая привела к отставке президента страны.

В ходе нового голосования 21 парламентарий высказался против соглашения, трое воздержались, передает «Коммерсантъ». В итоге документ не был ратифицирован, сообщает телеграм-канал RESPUBLICA. Граждане собрались перед зданием парламента в ожидании решения депутатов. Его встретили аплодисментами.

Соглашение предусматривало преференции для российского бизнеса при реализации инвестиционных проектов в Абхазии. Оппозиция раскритиковала документ, обвинив правительство Абхазии в лоббировании интересов российских компаний. Они считали, что от соглашения может пострадать местный малый и средний бизнес, а сами инвестпроекты из-за льгот, предоставляемых российским бизнесменам, не будут приносить выгоды экономике Абхазии и приведут к потере экономического суверенитета.

В середине ноября планы парламента республики ратифицировать это соглашение привели к массовым протестам. Оппозиция захватила здание парламента в Сухуме и потребовала ухода с поста президента страны. В итоге президент Абхазии Аслан Бжания и премьер-министр Александр Анкваб подали в отставку, в феврале в республике пройдут досрочные выборы.

Как отметил депутат абхазского парламента Кан Кварчия, поскольку соглашение ранее уже было подписано правительством Абхазии, вносить в него правки уже нельзя. На сегодняшней сессии он предложил вынести вотум недоверия министру экономики Абхазии Кристине Озган, подписавшей документ. «Есть чиновники, которые несут ответственность за создание такой сложной ситуации в стране. Мы будет поднимать вопрос о компетентности ряда чиновников, в том числе Кристины Озган», — сказал депутат.