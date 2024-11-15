Тысячи протестующих в Абхазии выступают против инвестиционного соглашения с Россией. Документ готовятся отозвать

В Абхазии несколько дней продолжаются протесты. Около двух тысяч человек участвуют в акции у здания парламента, организованной оппозицией в связи с новостями о ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Об этом в пятницу, 15 ноября, сообщают местные СМИ.

В пятницу парламент Абхазии планировал обсудить ратификацию инвестиционного соглашения с Россией, которое предполагает значительные льготы для российских инвесторов в республике. Но депутаты отменили сессию из-за неутвержденной повестки дня и решили перенести заседание, уточняет «Апсныпресс».

В то же время представители оппозиции выразили недовольство и потребовали нового созыва парламента для полного исключения вопроса о ратификации. Они видят в соглашении с Москвой ущемление интересов местного бизнеса, что угрожает экономическому суверенитету Абхазии.

Так, после отказа парламента проводить заседание оппозиция объявила акцию протеста у здания парламента республики — протестующие пошли на штурм. Демонстранты забрасывали сторонников власти яйцами, камнями и палками. Они сломали забор правительственного комплекса, прорвались через оцепление силовиков и заполнили территорию перед парламентом и администрацией президента, сообщает Sputnik Абхазия.

Между тем митингующих становится все больше. По данным оппозиции, количество протестующих достигло 2,5 тысячи человек. При этом демонстранты не собираются расходиться, пока их требование об исключении вопроса о ратификации соглашения между Москвой и Сухумом не будет выполнено. Сообщается, что на месте митинга у парламента в Абхазии используются дымовые шашки, также были слышны звуки выстрелов.

«Действия митингующих не направлены против российско-абхазских отношений. Напротив, мы, как оппозиция, всегда подчеркивали важность братских и стратегических связей между нашими странами. Однако Аслан Бжания (президент Абхазии. — Прим. ред.) всё своё правление пытался использовать эти отношения в своих корыстных интересах, манипулируя ими ради укрепления своего режима», — заявляет оппозиция в Абхазии, передает telegram-канал Respublica.

По словам оппозиции, митингующие собрались, чтобы защитить национальные интересы Абхазии и природные ресурсы республики, «которые Бжания пытался узурпировать ради личной выгоды». Подчеркивается, что в митингах вместе с протестующими участвуют силовики.

«Это свидетельствует о том, что вопрос справедливости и защиты Родины — вне зависимости от политических предпочтений — объединяет всех граждан страны», — добавляет оппозиция.

По предварительной информации Минздрава республики, в результате протестов в Абхазии восемь человек были госпитализированы. Один из пострадавших остается в больнице под наблюдением, остальные были отпущены на амбулаторное лечение.

Как передает РИА Новости, в пресс-службе президента республики заявили, что администрация готовит документ об отзыве ратификации соглашения об инвестициях с Россией.

По словам вице-президента АТОР по внутреннему туризму, генерального директора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, протесты оппозиции в Сухуме не влияют на отдых российских туристов в Абхазии. Запросов на досрочное прекращение пребывания в республике нет, сообщают туроператоры.

30 октября в Москве министр экономического развития России Максим Решетников и вице-премьер Абхазии Кристина Озган подписали соглашение, позволяющее российским компаниям реализовывать инвестиционные проекты в Абхазии. Оно включает льготы и меры поддержки для российских инвесторов, такие, как освобождение от таможенных пошлин на восемь лет при ввозе стройматериалов и оборудования, налоговые послабления, квоту на иностранных работников и возможность использовать предоставленную в республике землю в качестве залога под кредит. Оппозиция утверждает, что Абхазия не получит экономических выгод от этого соглашения.