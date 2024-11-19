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Общество Президент Абхазии подал в отставку, премьер тоже

Президент Абхазии подал в отставку, премьер тоже

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16 комментариев

Президент Абхазии Аслан Бжания и премьер-министр республики Александр Анкваб уходят в отставку, стало известно 19 ноября. Соглашение было подписано по итогам переговоров с оппозицией.

О решении сообщает телеграм-канал RESPUBLICA, который накануне писал о встрече оппозиции с вице-президентом Бадрой Гунба, председателем таможенного комитета Отаром Хеция и общественным деятелем Давидом Пилия.

Пресс-служба президента сообщает, что протестующие должны покинуть занятые ими правительственные здания, иначе соглашение потеряет силу.

Соглашение было подписано в здании Минобороны в Сухуме. Исполнять обязанности премьер-министра до президентских выборов будет Валерий Бганба, министры пока что остаются на своих постах. Исполняющим обязанности главы государства стал вице-президент Бадра Гунба.

Протестные акции начались из-за планов парламента ратифицировать законопроект, который регламентирует соглашение с Россией об инвестициях. Оппозиция обвиняет правительство в лоббировании интересов российских компаний, которые якобы начнут строить в Абхазии апартаменты, провоцируя рост цен на жилье и риски для экономики, из-за чего впоследствии может пострадать местный малый и средний бизнес.

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Комментарии
16
Антибункерный
2 часа
Значит путенское приглашение на парад можно порвать и выкинуть)))
Малюта Володин
1 час
Даже абхазы могут власть сменить, когда припрет. Когда наконец у россиян появится гордость?
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