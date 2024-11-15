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Общество В Сухуме оппозиция заняла парламент и потребовала отставки президента Абхазии

В Сухуме оппозиция заняла парламент и потребовала отставки президента Абхазии

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1 комментарий

В Сухуме оппозиция в ходе протестов заняла здание парламента Абхазии и администрации президента, сообщает 15 ноября «Апсныпресс». По данным РИА Новости, протестующие объявили о создании координационного совета.

По информации местного портала, Леван Микаа, один из лидеров оппозиции, заявил, что протестующие не покинут здание, пока не будет решен вопрос с отставкой президента Аслана Бжании. Несколько депутатов парламента направились на переговоры с главой государства.

Протесты из-за законопроекта о ратификации инвестиционного соглашения с Россией проходят в Сухуми в течение последних дней. Протестующие заявили, что защищают интересы Абхазии и ее природные ресурсы.

Ранее в этот день стало известно, что готовится отзыв законопроекта. Однако переговоры по этому вопросу затянулись.

В МИД РФ гражданам России порекомендовали пока воздержаться от поездок в Абхазию.

30 октября в Москве министр экономического развития России Максим Решетников и вице-премьер Абхазии Кристина Озган подписали соглашение, позволяющее российским компаниям реализовывать инвестиционные проекты в Абхазии. Оно включает льготы и меры поддержки для российских инвесторов, такие, как освобождение от таможенных пошлин на восемь лет при ввозе стройматериалов и оборудования, налоговые послабления, квоту на иностранных работников и возможность использовать предоставленную в республике землю в качестве залога под кредит. Оппозиция утверждает, что Абхазия не получит экономических выгод от этого соглашения.

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Комментарии
3
Гость
1 минута
Надо срочно решать кого Россия будет отправлять на подавление протестов, носящих явный антироссийский характер.
Гость
1 минута
Оппозиция хочет получать из России деньги, но чтобы русские ничего там приобретать не могли.
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