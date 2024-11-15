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Общество Политика МИД РФ рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Абхазию

МИД РФ рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Абхазию

1 893
6 комментариев

Представитель МИД РФ Мария Захарова порекомендовала россиянам воздержаться от поездок в Абхазию, в том числе туристических, из-за обострения внутриполитической обстановки в республике. Об этом в пятницу, 15 ноября, сообщается на сайте МИДа.

По словам Захаровой, в России с тревогой наблюдают за массовыми протестами в Абхазии, вызванными обострением внутриполитических противоречий из-за новостей о ратификации инвестиционного соглашения между Москвой и Сухумом.

«Оппозиционные силы, к сожалению, не сочли возможным урегулировать разногласия с законной властью страны через цивилизованный взаимоуважительный диалог и вышли за рамки правового поля, спровоцировав эскалацию конфликта. В результате в республике сложилась кризисная ситуация, и это, вне зависимости от ее исхода, тормозит развитие Абхазии», — утверждает представитель российского МИДа, добавляя, что нестабильная обстановка в Абхазии мешает привлечению зарубежных инвестиций, которые важны для социально-экономического подъема республики.

Мария Захарова также отмечает, что Россия надеется на мирное политическое разрешение текущей ситуации в Абхазии без нарушений законов республики.

«В складывающихся условиях МИД России вынужден рекомендовать российским гражданам воздержаться от поездок, включая туристические, в Абхазию. Тем россиянам, которые временно находятся в этом государстве, важно проявлять повышенную осмотрительность, не приближаться к местам беспорядков, а при возможности — выехать из страны», — заключает представитель дипведомства.

Напомним, в Абхазии несколько дней продолжаются протесты. Около двух тысяч человек участвуют в акции у здания парламента, организованной оппозицией в связи с новостями о ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Сообщается, что на месте митинга используются дымовые шашки, также были слышны звуки выстрелов. При этом вице-президент АТОР по внутреннему туризму, генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин заявлял, что протесты оппозиции в Сухуме не влияют на отдых российских туристов в Абхазии.

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МИД РФ Абхазия Протесты
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Комментарии
6
Akabos
1 час
теперь уже и в дружественные страны ездить нельзя...
Заливщик голосовых планок
1 час
Путинвведивойска!(ТМ)
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