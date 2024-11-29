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Власть Происшествия Баррикады из электросамокатов, газ, водометы и столкновения с полицией. Что известно о протестах в Грузии

Баррикады из электросамокатов, газ, водометы и столкновения с полицией. Что известно о протестах в Грузии

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15 комментариев
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Во время акции протеста в Грузии пострадали 32 полицейских. Задержаны 43 участника, об этом 29 ноября сообщили в МВД страны. Оппозиция не намерена на этом останавливаться и призывает на вечернюю акцию в том же месте в тот же час. Это еще не майдан, конечно, но похожее противостояние властей и оппозиции. И повод тот же — гипотетическое членство в Евросоюзе.

Евроинтеграция на паузе

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил 28 ноября о заморозке переговоров с Евросоюзом о вступлении республики в ЕС до 2028 года. Он заявил, что переговоры с Евросоюзом Грузия ставит на паузу и отказывается от его грантов, а программы, которые финансируются на эти средства, будут оплачиваться из бюджета страны.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе

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Задачу своего правительства Кобахидзе видит в том, чтобы избавиться от шантажа со стороны Евросоюза, которым он пользуется для возобновления переговоров о вступлении в ЕС. При этом в Грузии продолжится выполнение взятых на себя обязательств по соглашению об ассоциации с Евросоюзом.

<p>Ираклий Кобахидзе</p><p>Ираклий Кобахидзе</p>

«В 2028 году Грузия намерена вступать в Евросоюз не попрошайничеством, стоя на одной ноге, а с достоинством, с исправной демократической системой и сильной экономикой»

Паузу в обсуждении евроинтеграции страны премьер объяснил манипуляциями Брюсселя, предпринятыми после принятия в Грузии законов «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних» (известен как закон о запрете ЛГБТ-пропаганды*) и «О прозрачности иностранного влияния» (известен как закон об иноагентах). Европейский союз потребовал их отмены и заявил о намерении приостановить процесс евроинтеграции и финансовую поддержку Тбилиси.

Слезоточивый газ, водометы и 32 пострадавших полицейских

Оппозиция после этого заявления вечером 28 ноября собрала митинг в Тбилиси у здания парламента и у офиса «Грузинской мечты». Митинговать вышли грузины и в других городах страны: Батуми, Кутаиси.

По оценке участников акции протеста, в центре столицы собрались более двух тысяч человек. Они построили баррикады из электросамокатов и других подручных средств. Участники митинга бросали в полицейских бутылки, камни, железные предметы и пиротехнику.

«В целях предотвращения вышеупомянутых насильственных действий МВД неоднократно применяло разрешенные законом специальные средства», — сообщило на следующий день МВД.

Полиция применила перцовый газ и дымовые шашки, чтобы разогнать толпу. Затем спецназ доставил на площадь водометы, чтобы оттеснить пытавшихся прорваться сквозь строй спецназа, толпу оттеснили к площади Республики и метро «Руставели».

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, поддерживающая оппозицию, сразу после заявления Кобахидзе пригласила в свою резиденцию послов стран Евросоюза на переговоры. Позже к ней присоединились лидеры оппозиционных партий. После переговоров Зурабишвили вышла на площадь и встала между протестующими и спецназом.

Только к утру акция протеста завершилась. Но оппозиция призывает всех несогласных 29 ноября снова собраться у здания парламента. По сообщению грузинских СМИ, сейчас там проводятся следственные действия и уборка территории.

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Министерство внутренних дел 29 ноября опубликовало официальное заявление, в котором говорится, что 13 из 32 пострадавших сотрудников полиции потребуется хирургическое вмешательство. Что касается задержанных, то МВД сообщило о 43. Им инкриминируют неповиновение и мелкое хулиганство. Есть пострадавшие и среди участников акции. СМИ сообщают о двух представительницах оппозиции, а также о журналисте — корреспонденте телеканала TV Formula. Они госпитализированы.

«Всем придется смириться»

Европарламент принял резолюцию по Грузии. Кроме требования о проведении в Грузии новых выборов, в ней содержится призыв к Евросоюзу и странам, входящим в него, ввести персональные санкции в отношении лидеров Грузии. В их числе председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили, экс-премьер-министр Ираклий Гарибашвили, мэр Тбилиси Каха Каладзе, спикер парламента Шалва Папуашвили и нынешний премьер-министра Ираклий Кобахидзе.

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Названы еще несколько грузинских чиновников. Кроме того, в резолюции содержится призыв к введению санкций против нескольких грузинских чиновников и судей, к замораживанию активов Бидзины Иванишвили в странах ЕС. В резолюции парламентарии призывают Европейскую комиссию пересмотреть безвизовый режим для граждан Грузии с ЕС. Что касается замороженных средств, запланированных на поддержку демократических преобразований для грузинского правительства, то эти 120 млн евро рекомендуют перенаправить на поддержку НКО и независимых СМИ Грузии.

Мэр Тбилиси Каха Каладзе ответил на резолюцию Европарламента: «Мы не позволим, чтобы к Грузии относились как в последние месяцы. Переговоры со стороны ЕС были приостановлены, тогда почему их удивило наше вчерашнее решение? Есть критерии, необходимые для членства в ЕС, достичь их невозможно без мира и экономического развития, поэтому мы готовы к 2028 году показать иной экономический рост и в 2030 году стать полноправным членом ЕС. Мы готовы к переговорам, но не путем шантажа».

<p>Каха Каладзе</p><p>Каха Каладзе</p>

«Всем придётся смириться с тем, что Грузия — это не только территория. Грузия — это родина, и все должны уважать людей, нашу культуру, традиции и прошлое как внутри страны, так и за её пределами»

Незаинтересованность «в следовании пути интеграции в Евросоюз в течение следующих четырех лет» посол ЕС в Грузии Павел Герчинский назвал «крайне разочаровывающей».

* В России деятельность ЛГБТ признана экстремистской и запрещена на территории страны.

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Комментарии
15
Гугуцэ
11 минут
Народ наивно думает, что стоит только стране вступить в евросоюз, так сразу все проблемы исчезнут.
Klaustrofobik
1 час
Лайфхаки для России.
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