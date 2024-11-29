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Общество На акциях протеста в Грузии начались столкновения митингующих с силовиками

На акциях протеста в Грузии начались столкновения митингующих с силовиками

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5 комментариев

Несколько тысяч протестующих остаются у здания парламента в Тбилиси. Между ними и силовиками произошло несколько столкновений. В Тбилиси мобилизован спецназ МВД Грузии, сообщает «Интерфакс».

Сотни сотрудников спецназа прибыли к проспекту Руставели в специальной экипировке с щитами и дубинками и выстроились в строй.

Местные телеграм-каналы оценивают количество протестующих, собравшихся в центре Тбилиси, в более чем две тысячи человек. Сообщается, что полиция применила против них перцовый газ и дымовые шашки для разгона толпы. Один сотрудник МВД пострадал в результате потасовки во время акции протеста оппозиционеров у парламента.

Часть демонстрантов около парламента Грузии попыталась прорваться через строй спецназа, но после того как спецназ пригнал на площадь водометы, толпу удалось оттеснить в сторону площади республики и метро Руставели.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили присоединилась к протесту у парламента — она встала между протестующими и спецназом и начала разговаривать с последними.

Манифестанты заявили журналистам, что протест не прекратится даже в случае применения полицейскими самых жестких мер.

МВД Грузии выпустило уже два пресс-релиза, в котором предупредило, что незаконные действия будут «сопровождаться соответствующим правовым ответом со стороны полиции». Сообщается, что на улице Чичинадзе произошли задержания протестующих, однако количество задержанных неизвестно.

Митинг проходит у здания Парламента, на площади Свободы, а также у офиса правящей партии «Грузинская мечта». Количество участников акции может составлять от 20 до 30 тысяч человек. Стихийные митинги проходит и в других городах Грузии — Батуми, Кутаиси и Зугдиди.

Между тем, количество пострадавших сотрудников МВД увеличилось до трех. Пострадал и оператор телеканала «ТВ Пирвели».

Протесты начались после временного отказа властей от переговоров по вступлению в Евросоюз. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе ранее заявил, что Грузия отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз до конца 2028 года.

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Грузия Тбилиси Протесты Силовики Столкновения с полицией Евроинтеграция
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Комментарии
5
Сила в Правде!!
13 минут
молодцы гоните темнейшего.
Гость
11 минут
Вышли те кто сидит так или иначе на грантах ЕС и Сороса.
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