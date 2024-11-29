«Деньги в ЦСКА ей тоже номинально платили?» Что говорят об Исинбаевой в Госдуме

Елена Исинбаева Источник: Сергей Карпухин/ТАСС







В российском спорте новый спор — предательница ли двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева или нет, назвавшая звание майора армии РФ номинальным и удалившая все фотографии с Владимиром Путиным из соцсетей? Отдел спорта «Фонтанки» поговорил об этом со Светланой Журовой и Дмитрием Свищевым и услышал две разные точки зрения.

Что сделала Исинбаева

Елена Исинбаева — одна из самых успешных и узнаваемых спортсменов России. Если говорить только о легкой атлетике, где отечественных героев по понятным причинам нет уже очень давно, то тут она точно номер один. На ее счету два золота Олимпиады (2004, 2008), бронза Игр-2012, три звания чемпионки мира и десятки рекордов. Ее 5,06 метра, которые она прыгнула в 2009 году, до сих пор никто не переплюнул. После окончания карьеры Исинбаева активно включилась в общественно-политическую жизнь.

В 2012 году она была доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента, в 2017-м вступила в движение Putin Team, а в январе 2020 года вошла в рабочую группу по поправкам в Конституцию.

Также она в 2013-м выражала поддержку российскому закону о гей-пропаганде, а в 2015-м подписала контракт о службе в Вооруженных силах России на пять лет, дослужившись до звания майора. Но после февраля 2022 года, оказалось, что все это не считается.

Фактически Исинбаева уже много лет жила в Монако. Там у нее родились оба ребенка, там же она их крестила. Родной Волгоград еще в 2013-м она называла нищим и страшным. В июле 2022-го года испанское издание El Digital Sur сообщило, что российская чемпионка сменила Монако на солнечный остров Тенерифе. Из-за ее связи с армией и начала СВО у западной прессы было много вопросов к олимпийской чемпионке. Она ответила всего через несколько дней после публикации у себя в соцсетях. И тут уже вопросы возникли у российских патриотов.

«До 2018 года я выступала за ЦСКА и была удостоена высоких наград и званий за выдающиеся спортивные достижения. Те звания, о которых сегодня говорят, носят номинальный характер, так как я не состою и никогда не состояла на службе в Вооруженных силах РФ. Так же, как никогда не была депутатом Госдумы или членом какой-либо партии. Мое призвание — СПОРТ», — написала Елена.

Также она добавила, что она «человек мира» и «живет там, где работает». А работала она до лета 2024 года в МОК в комиссии спортсменов. В довесок из соцсетей Исинбаевой исчезли все фотографии с Владимиром Путиным.

После всего этого Исинбаеву исключили из штаба «Народного фронта», а названный в ее честь стадион в Махачкале переименовали в «Труд». Многие спортсмены раскритиковали ее. Экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев призвал ее следить за языком, прыгун с шестом Матвей Волков назвал Исинбаеву лицемерной, но самым главным критиком Елены стала трехкратная олимпийская чемпионка, глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. Она уже тогда не стеснялась слов в адрес именитой прыгуньи с шестом, а несколько дней назад и вовсе назвала ее предателем.

«Я считаю, что Исинбаева — предатель Родины. Как, сидя в Испании, ты представляешь Россию? Это все популизм некий. „Я номинальный майор российской армии“. Какого хрена ты тогда погоны получала, стояла рядом с министром ВС России, улыбалась?» — отметила Вяльбе в интервью каналу «Эмпатия Манучи».

Как к этому относиться, мы спросили у двух депутатов Госдумы: олимпийской чемпионки Светланы Журовой, входящей в комитет по международным делам, и Дмитрия Свищева, члена комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту.

«Пусть это будет на совести Исинбаевой»

— Я сама никогда не перехожу на такие личности, — заявила Журова. — Елена Исинбаева — олимпийская чемпионка, легенда нашего цеха. Я стараюсь на людей ярлыки не вешать. Когда она была в России, я к ней относилась прекрасно. Как я поняла, потом она переехала в Монако, чтобы ребенок занимался теннисом. Изначально там никакой подоплеки не было. Это все потом уже началось. Поэтому тут все неоднозначно. А все, что касается ее заявлений о номинальном звании майора в армии и подтертых фотографий с президентом — тут не мне ее судить. Пусть это будет на ее совести.

— С жестким заявлением Вяльбе вы согласны?

— Я не хочу в этой истории вставать ни на чью сторону. Вяльбе всегда очень жестко

высказывается, она рубит правду-матку. Я не такая. Я скорее дипломат, чуть-чуть посмотрю, оценю обстоятельства. Ну такие прямолинейные люди, как Вяльбе, тоже нужны.

— У вас не было возможности поговорить с Исинбаевой напрямую?

— Я бы очень хотела понять все ее обстоятельства, почему она себя так повела. И я действительно хотела с ней поговорить. Я ей писала, но она мне так и не ответила. Пока я с ней не поговорю, с моей стороны было бы неприлично давать оценки. Мне надо понять, что произошло.

— Вас не удивляет ее молчание?

— Она как раз, может быть, и ушла со связи, чтобы не давать повода никому ничего больше обсуждать. Такой тоже есть психологический момент. Это ее позиция, наверное, поэтому она не отвечает никому и не оправдывается.

— Сможет ли она еще быть полезной российскому спорту?

— Не знаю пока. Вдруг она там засланный казачок и на самом деле она активно помогает под прикрытием, а мы ее тут сейчас предателем называем. Тоже не факт, что это не происходит. Может, она все это время пыталась сглаживать углы, пытается общаться. Я этого не знаю, но допускаю.

«Тебя никто не тащил в ЦСКА»

— Я не стал бы повторять за Вяльбе такие громкие заявления и называть Исинбаеву предателем, — признался Свищев. — Все-таки до прямых обвинений России, кажется, не дошло еще. Но надо понимать, что именно в России она пошла в секцию, здесь с ней работал тренер, государство финансировало ее подготовку, а ЦСКА и Министерство спорта создавали ей все условия, в том числе финансовые. При этом она демонстративно открестилась от ЦСКА. Слушайте, ну ты была официально трудоустроена в ЦСКА, как тут можно откреститься? Здесь, мне кажется, налицо нарушение российского законодательства. Она же, по-моему, до последнего момента была майором. Поэтому тут важно послушать мнение юристов. Любой гражданин должен нести ответственность за нарушение законодательства, будь ты олимпийским чемпионом или простым водителем. А то, как зарплату получать, звездочку на погоны получить, которая дает разные надбавки и привилегии от государства — это пожалуйста. А как страна оказалась в тяжелой ситуации, звездочка сразу стала номинальной. Какая номинальность? Тебя никто не тащил в ЦСКА, ты могла быть в любом в другом спортивном обществе. Но она пошла, потому что ее интересовали деньги и продвижение по службе. Это же очевидный факт, от которого она теперь пытается откреститься.

— Возможно, она тоже оказалась в сложной ситуации?

— Я понимаю, что Елена хочет жить в Европе, хочет работать в МОК, хочет дальше развиваться как спортивный функционер. Ей нужно было принимать какие-то решения. И она решила откреститься. Я не знаю, насколько ее позиция сейчас достаточна для МОК или других спортивных институтов, которые сейчас негативно к России относятся. Может, ей сделали исключение. И все равно я не понимаю, как это можно номинально состоять в ЦСКА, деньги же ей платили не номинально? К тому же ЦСКА — это структурное подразделение Министерства обороны. Тут никак не отвертеться. У меня даже есть совместные с ней фотографии, где она стоит в военной форме майора. Она ее на Хэллоуин надела, что ли?