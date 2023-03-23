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    World Athletics восстановила членство Всероссийской федерации лёгкой атлетики. Но выступать на турнирах спортсмены не смогут

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    Международная ассоциация легкоатлетических федераций решила восстановить членство Всероссийской федерации лёгкой атлетики. Об этом 23 марта рассказал глава World Athletics Себастьян Коу, пишет ТАСС.

    Коу отметил, что членство ВФЛА восстановлено после семи лет дисквалификации. Федерация выполнила 35 условий, необходимых для возобновления членства.

    Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики лишили членства в World Athletics в 2015 году после допингового скандала. За эти годы отстранение ВФЛА продлевали больше 15 раз. В последний раз вопрос о восстановлении был отложен в ноябре прошлого года.

    Несмотря на это решение, легкоатлеты из России по-прежнему не смогут выступать в соревнованиях World Athletics в связи с запретом, введённым организацией из-за ситуации вокруг Украины. Отстранение действует до особого распоряжения.

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