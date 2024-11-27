Дублируй меня полностью. Кластер в Горской запускает дорожное мегастроительство на севере Петербурга

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Чтобы отвезти миллион туристов в Горскую, а местных — в Сестрорецк, город и инвесторы намерены построить новую магистраль от Приморского района и несколько раз перепрыгнуть развязками через железную дорогу. Это очень дорого, но федералы должны помочь.



Старый проект трассы М-1, которая должна стать дублером Приморского шоссе, освежили в связи с проектом строительства рекреационного кластера в Горской. Его обсуждали в эфире телеканала «Санкт-Петербург» 26 ноября, и логично возник вопрос: как обеспечить транспортную доступность этого огромного комплекса с самой большой в Европе мариной, гостиницами и общественными пространствами, если здесь ждут миллион человек в год уже после 2030 года?

Выход — это совмещенная развязка Приморского шоссе. Глава Центра транспортного планирования Рубен Тертерян заявил, что ее уже проектируют, а строить начнут в 2026 году. Съехать с нее можно будет, не задействуя КАД, как к самому кластеру, так и за железнодорожные пути, где идет жилищное строительство. Но глава коминвеста Иван Складчиков напомнил, что помимо развязки с направленным съездом актуален проект дублера Приморского шоссе, так называемая трасса М-1. Она пойдет до КАД от перспективной М-49, которую город намерен строить вместе с Газпромбанком (ее еще называют Суздальским шоссе). Где расчерчена М-49 и примыкающая к ней М-32 (ее уже строит ВАД) — на иллюстрации ниже.



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На вопрос о финансировании неслабого строительства у Горской чиновник сообщил, что вместе с федеральным правительством и Росавтодором обсуждаются различные варианты, в том числе — с привлечением инвестиционных средств, но окончательно вопрос не решен. «Фонтанка» писала еще в январе, что город рассчитывал на федеральную поддержку транспортной инфраструктуры для кластера в размере 45 млрд рублей; упоминались как раз М-1 и развязка на Приморском шоссе. Тертерян отметил, что федеральное софинансирование предусмотрено нацпроектом — и в первую очередь на дороги.



Как рассказали «Фонтанке» в комитете по инвестициям 27 ноября, работы по транспортным объектам для обеспечения «Горской» ведутся подрядчиками, выбранными частным инвестором и по его же заказу. Напомним, соглашение о реализации проекта город подписал с «Яхт-клубом Санкт-Петербурга», связанным с «Газпромом» и «Корпорацией Туризм.РФ».



Если посмотреть на документы, то видны пять пунктов, по которым разрабатывают проекты планировки. По трем заказчиком является застройщик «Унистройрегион-1», который входит в контур татарстанского девелопера «Унистрой», реализующего жилые проекты в Лисьем Носу. Документацию ждут летом 2025 года.



Первое из этих трех — собственно, «Магистраль № 1» от М-49 до Владимирского проспекта в Сестрорецке. Это и есть дублер Приморского шоссе. Здесь появится 4-полосное шоссе протяженностью 7,2 км, относительно трассировки его уже возникали споры в связи с необходимостью изъятия земель в садоводствах Приморского района. От М-49 она отделится чуть юго-восточнее того месте, где сейчас Новолахтинская дорога переходит в 3-ю Конную Лахту.



В комплекте с М-1 идет Авиационная улица и еще одна проектируемая улица: они обе отходят от магистрали на юг в разных местах. Новая улица (она севернее) доходит до Приморского шоссе и встречается там со вторым объектом застройщика: это участок Приморского шоссе от Моховой улицы до Кольцевой. И в составе этого объекта — 300-метровый путепровод в створе этой новой улицы через железнодорожные пути со съездом в поселок и в Горскую.



Третье — еще один путепровод: его ждут на пересечении упомянутой М-1, Левашовского шоссе и Кольцевой, протяженность — более километра. Речь идет о трассировке продолжения Приозерной улицы и ее примыкания к Левашовскому шоссе. Примерно в этом месте — между продолжениями Приозерной и Грибной улиц — планируется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, проект планировки разрабатывает компания «Макрис» Игоря Винникова.

Еще для двух составных объектов документацию готовят как раз по заказу ООО «Горская», которое принадлежит инвесторам проекта по рекреационному кластеру. Первый — это улично-дорожная сеть для него, «Фонтанка» показывала, где она должна разместиться.

Второй — это большое строительство, на которое, насколько можно судить, и приходится основной трафик по новой М-1 непосредственно в Горскую. Полный титул звучит так: «Улица № 5 с путепроводом через Приморское шоссе от улицы № 1 до Владимирского пр., Владимирский пр. от путепровода через Приморское шоссе до магистрали № 1, Пушкинская ул. от Владимирского пр. до КАД». На карте это выглядит как способ перейти через Приморское шоссе и ж/д пути и подключить кластер к М-1.

Если попытаться все это собрать воедино, то выходит, что инвестор строительства рекреационного кластера и жилищный девелопер, каждый в своей части, расчерчивают узел из новой магистрали М-1 (выделена желтым на первой карте), КАД, Приморского шоссе и местной уличной сети. Всего здесь, таким образом, запланированы три развязки (выделены красным на второй карте). Южная — это способ по новой улице с М-1 уехать на юг и прыгнуть через железнодорожные пути в Лисий Нос. Западная — это путепровод через Приморское шоссе, который соединяет туристический кластер и через Владимирский проспект — новую магистраль М-1. Северная — место встречи этой магистрали с Левашовским шоссе и КАД и путепровод в сторону Сестрорецкого Разлива.

Еще в конце 2022 года, по данным «Фонтанки», градкомиссия рекомендовала КРТИ заключить договоры с «Унистройрегион-1» на разработку ППТ, проектирование, а также на строительство участка М-1 (самого близкого к жилым кварталам) с развязками. Строить инвестору предлагали «в половину профиля» с последующей передачей городу по договору купли-продажи. Сейчас сложно судить, насколько эта схема актуальна, финансовая модель обсуждается.