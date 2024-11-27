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Город В Петербурге построят дублер Приморского шоссе

В Петербурге построят дублер Приморского шоссе

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3 комментария

Для транспортного обеспечения будущего туристического кластера в Горской в Петербурге запланировано строительство нескольких крупных дорожных объектов. К этому могут привлечь инвесторов.

Как рассказал 26 ноября в эфире телеканала «Санкт-Петербург» глава Центра транспортного планирования Рубен Тертерян, будет построена развязка Приморского шоссе — со съездами непосредственно к Горской и за железную дорогу, где идет жилищное строительство. Проектирование идет, начало стройки ждут в 2026 году.

Глава коминвеста Иван Складчиков добавил, что предполагается и строительство дублера Приморского шоссе от перспективной трассы М-49 до КАД. Эта дорога носит условное название М-1, обсуждаются различные варианты финансирования, в том числе — с привлечением инвесторов.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что работа по подготовке градостроительной документации по «Горской» была проведена. «Разработали документацию по планировке территории в границах проекта. Завершаем согласование проекта планировки и межевания территории с исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга», — приводила его цитату пресс-служба Смольного в телеграм-канале.

Площадь, на которой разместится туристический кластер, составит 160 га. Объем инвестиций в проект «Марина Санкт-Петербург» составит около 210 млрд рублей, из которых 165 млрд — инвестиционные средства, а 45 млрд — примерные затраты на строительство инфраструктуры. Власти рассчитывают, что в год проект даст дополнительно 1,3 млн туристов.

В рамках первого этапа, который предполагается завершить уже в 2026 году, будут построены школа яхтенного спорта и яхт-клуб. В рамках второго этапа, предварительный дедлайн по которому 2030 год, планируется создание общественных пространств, в том числе набережные и парковая зона вдоль Финского залива.

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Комментарии
3
Klaustrofobik
2 минуты
Сбеглов где метро?
Сила в Правде!!
41 минута
кластер отмывастер... метро строить когда по плану?
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