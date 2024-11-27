Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+5°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как +4

1 м/c,

южн.

 760мм 92%
Подробнее
1 Пробки
USD 105,06
EUR 110,49
Рейтинг вузов «Фонтанки»
Верфи укрупняются
Промышленный Петербург
Владимиру Яковлеву 80 лет
Кто заработал на оружии
Алена Апина на концерте
Рейтинги "Фонтанки"
Город Стало известно, для кого будет платным первый концессионный переезд над железной дорогой в Петербурге

Стало известно, для кого будет платным первый концессионный переезд над железной дорогой в Петербурге

945
4 комментария

Проезд по путепроводу, который построят по концессии в створе улицы Салова, будет платным лишь для нескольких категорий. Подавляющее большинство водителей могут не волноваться.

Как рассказал 26 ноября в эфире телеканала «Санкт-Петербург» глава комитета по инвестициям Иван Складчиков, для водителей легковых машин проезд будет бесплатным. Платить должны будут только грузовики. Более того, обсуждается вариант ввести тариф только для грузовых машин, зарегистрированных в других регионах.

«Фонтанка» рассказывала о проекте путепровода в створе улицы Салова над железнодорожными путями, который увязан со съездом с Большого Смоленского моста. Стоимость проекта более 30 млрд, участвовать будет федеральный центр, региональный бюджет и концессионер. Этот путепровод — первый в списке пяти приоритетных для строительства. Подробнее читайте на «Фонтанке».

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Ref
52 минуты
"только доя грузовых машин" С. опечатка
Сила в Правде!!
52 минуты
но в итоге заплатят и те кто не платил ничего нового.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
На Царскосельских холмах появится ещё один детский сад
26 ноября, 18:00
Новости компаний
БСПБ поддержал бизнес-конференцию для дизайнеров в Санкт-Петербурге
26 ноября, 17:40
Новости компаний
«Ленстройтрест» сформирует коммерческую инфраструктуру по запросам жителей
26 ноября, 17:10
ТОП 5
Новости компаний
На Царскосельских холмах появится ещё один детский сад
26 ноября, 18:00
БСПБ поддержал бизнес-конференцию для дизайнеров в Санкт-Петербурге
26 ноября, 17:40
«Ленстройтрест» сформирует коммерческую инфраструктуру по запросам жителей
26 ноября, 17:10
Сим-карты МегаФона появились в «Связь.ON»
26 ноября, 15:40
Setl Group открыл проектное финансирование на строительство ЖК Lake City
26 ноября, 13:50
ГК «ПСК» шестой год подряд в числе надёжных застройщиков России
26 ноября, 13:45
Концерн «Алмаз — Антей» провел в Санкт-Петербурге конференцию «Радионавигация и время 2024»
26 ноября, 11:55
Setl Group выплатил 8-й купонный доход по биржевым облигациям серии 002Р-03
25 ноября, 17:00
«Ленстройтрест» в четвертый раз подряд в числе надежных застройщиков страны
25 ноября, 15:25
Наше Радио-Санкт-Петербург – дважды лауреат премии «Радиомания-2024»
25 ноября, 14:51
ЖК «Бионика Заповедная» получил международную архитектурно-дизайнерскую премию
25 ноября, 11:35
Колоноскопия и анализ на скрытую кровь: врачи рассказали о способах диагностики рака кишечника на ранней стадии
24 ноября, 18:00