Стало известно, для кого будет платным первый концессионный переезд над железной дорогой в Петербурге

Проезд по путепроводу, который построят по концессии в створе улицы Салова, будет платным лишь для нескольких категорий. Подавляющее большинство водителей могут не волноваться.

Как рассказал 26 ноября в эфире телеканала «Санкт-Петербург» глава комитета по инвестициям Иван Складчиков, для водителей легковых машин проезд будет бесплатным. Платить должны будут только грузовики. Более того, обсуждается вариант ввести тариф только для грузовых машин, зарегистрированных в других регионах.