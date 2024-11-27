Стало известно, для кого будет платным первый концессионный переезд над железной дорогой в Петербурге

Проезд по путепроводу, который построят по концессии в створе улицы Салова, будет платным лишь для нескольких категорий. Подавляющее большинство водителей могут не волноваться.
Как рассказал 26 ноября в эфире телеканала «Санкт-Петербург» глава комитета по инвестициям Иван Складчиков, для водителей легковых машин проезд будет бесплатным. Платить должны будут только грузовики. Более того, обсуждается вариант ввести тариф только для грузовых машин, зарегистрированных в других регионах.
«Фонтанка» рассказывала о проекте путепровода в створе улицы Салова над железнодорожными путями, который увязан со съездом с Большого Смоленского моста. Стоимость проекта более 30 млрд, участвовать будет федеральный центр, региональный бюджет и концессионер. Этот путепровод — первый в списке пяти приоритетных для строительства. Подробнее читайте на «Фонтанке».