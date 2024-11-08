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Город Беглов назвал первоочередной путепровод через железнодорожные пути в Петербурге

Беглов назвал первоочередной путепровод через железнодорожные пути в Петербурге

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1 комментарий

Губернатор Петербурга Александр Беглов назвал путепровод через железную дорогу в створе улицы Салова наиболее приоритетным проектом. Всего в списке первоочередных — 5 адресов.

Вопрос был поднят на заседании координационного совета по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области, который заседает 8 ноября в Смольном. Глава города попросил присутствующего вице-премьера Виталия Савельева внести путепровод в створе улицы Салова в шестилетний план.

Речь идет о том, чтобы при продолжении улицы Салова на участке от Софийской до Седова перейти через железнодорожные пути Московского направления. «Фонтанка»» рассказывала, что это — неотъемлемая часть плана, связанного со строительством Большого Смоленского мост. Эту нужно, чтобы он не просто соединял два берега Невы, а был составляющей так называемой южной дуги так называемой Кольцевой магистрали, которая свяжет 9 районов.

«Фонтанка» рассказывала о том, как в Петербурге годами подходят к теме строительства путепроводов через железнодорожные магистрали в наиболее загруженных точках — в том числе с государственно-частным партнерством и платным проездом. Один из проектов, которые намечен на ближайшее время — так называемый Тярлевский путепровод в Пушкине.

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Комментарии
3
Klaustrofobik
2 минуты
А в Баку нет снега и Невы.
Leningradas_Velns
1 минута
Проблему создало РЖД, пусть они решают/оплачивают устранение проблемы, а не из бюджета города. Или, как вариант: 1 000 ₽/мин каждому водителю, кто потратил время на "их проблемы" - платить наличными, на переезде
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