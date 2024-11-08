Беглов назвал первоочередной путепровод через железнодорожные пути в Петербурге

Губернатор Петербурга Александр Беглов назвал путепровод через железную дорогу в створе улицы Салова наиболее приоритетным проектом. Всего в списке первоочередных — 5 адресов.

Вопрос был поднят на заседании координационного совета по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области, который заседает 8 ноября в Смольном. Глава города попросил присутствующего вице-премьера Виталия Савельева внести путепровод в створе улицы Салова в шестилетний план.

Речь идет о том, чтобы при продолжении улицы Салова на участке от Софийской до Седова перейти через железнодорожные пути Московского направления. «Фонтанка»» рассказывала, что это — неотъемлемая часть плана, связанного со строительством Большого Смоленского мост. Эту нужно, чтобы он не просто соединял два берега Невы, а был составляющей так называемой южной дуги так называемой Кольцевой магистрали, которая свяжет 9 районов.

Источник: Проектная документация к конкурсу на строительство моста





