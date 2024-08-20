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    «Раздувание портфолио». В Петербурге платные переезды через железную дорогу заехали в тупик

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    Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ
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    Если проект долго морозить, то в него могут вмешаться разные обстоятельства, вплоть до уголовных. Подтвердить этот тезис на практике готовы Смольный и потенциальные инвесторы платных переездов через железную дорогу в Петербурге. Кое-кого уже ищет полиция.

    От конопли до Сахалина

    О неприятностях Романа Белоусова, который является бенефициаром компании «Платная дорога», на прошлой неделе рассказала РБК. В разыскной базе МВД действительно есть карточка его полного тезки с идентичной датой рождения, регионом розыска обозначена Московская область. Речь идет о ч. 4 ст. 159 УК РФ (особо крупное мошенничество).

    В пресс-службе Московского городского суда «Фонтанке» подтвердили, что следствие вышло с ходатайством об аресте Белоусова, заседание назначено на 21 августа.

    Роман Белоусов — человек широких бизнес-интересов, но в последние годы все они были связаны со сферой деятельности братьев Скигиных, совладельцев Петербургского нефтяного терминала. «Фонтанка» подробно писала об их партнерстве. В частности, вместе они работали на проекте сахалинского порта, а также на ниве выращивания технической конопли — Белоусов до сих пор числится гендиректором и совладельцем компании «Коноплекс», учрежденной Евгением Скигиным.

    В арбитраже немало следов корпоративного конфликта Белоусова с партнерами, он разворачивается по нескольким фронтам. Например, в случае с группой компаний «Коноплекс» бизнесмен пытался исключить другого участника из общества (Михаил Скигин рассказал РБК, что тот намеревался отстранить его от управления) и успешно оспаривал свое увольнение с должности гендиректора.

    Но для Петербурга более интересной является смута в предприятии «Платная дорога», где Белоусов директор и собственник 51%, а у компании Tollway Limited — 49%. В 2023 году Tollway Limited подала иск о предоставлении документов насчет финансово-хозяйственной деятельности «Платной дороги», выиграла, а оспорить решение Белоусов не смог.

    Платный тупик

    ООО «Платная дорога» — это зонтик над региональными отраслевыми проектами. Сейчас оно является совладельцем компаний «Подмосковная платная дорога» и «Наро-Фоминская платная дорога», а раньше в списке были «Акуловская», «Одинцовская», «Сергиево-Посадская», «Ступинская», «Шатурская» и, конечно, «Санкт-Петербургская платная дорога».


    Еще в 2017 году эта дочерняя организация подписала с Петербургом соглашение о намерениях по концессионному строительству переездов через железнодорожные пути. Приурочили всё к ПМЭФ, зарядили в документ сумму в 8 млрд рублей, а главным новшеством оказалась финансовая модель: отбивать расходы собирались за счет сбора платы с водителей. По аналогии с другими проектами «Платной дороги» прогнозировали стоимость проезда в несколько десятков рублей, а гендиректор одноименного Центрального научно-исследовательского и проектного института Вадим Коваленко комментировал: «Если мы строим путепровод или мост, то есть искусственное сооружение, то бесплатная альтернатива по закону не требуется. Можно будет объехать, но этот путь может быть длиннее более чем в три раза, чем проезд через путепровод».

    Первые путепроводы ждали в 2019–2020 годах. Точнее, заявляли, ведь уже тогда было понятно, что такого рода подписания на ПМЭФ никого ни к чему не обязывают. В 2018 году вроде бы собрались объявлять конкурс на первые три адреса. «Мы рассматриваем различные варианты расположения путепроводов, не ограничиваясь местами пересечений с путями следования поездов "Сапсан" и "Аллегро"», — говорил Коваленко уже в должности гендиректора аффилированной структуры «УК "Платная дорога"» (до него ее возглавлял Роман Белоусов).

    Ничего не состоялось, а вскоре уже РЖД заявила о своих планах по строительству 15 переездов через рельсы в различных районах города. В комитете по развитию транспортной инфраструктуры тогда говорили, что в перечне есть и бесплатные, и «платные», — например, путепровод в створе Московского шоссе, Краснопутиловской улицы и улицы Юннатов.

    Прошел еще год, к 2019 году на инвестиционном портале города безнадежно зависли пять путепроводов, но «Фонтанка» выяснила, что за время затишья кое-что изменилось. «Платная дорога» через свои дочерние компании работала над тремя проектами: путепровод на Московском шоссе в районе ж/д переезда на перегоне пл. «Царское Село» — пл. «Павловск», на Ропшинском шоссе через пути Сосновоборского направления и в Ломоносове на Морской улице и Дворцовом проспекте.

    Однако появились и другие претенденты — а именно ЗАО ИГ «РВМ Капитал», которое строило переезды в Московской области. Головным предприятием для него тогда был крупный подрядчик «Ленгипротранс», где была доля у Алексея Крапивина (гендиректор и совладелец группы «Нацпроектстрой», которая ныне строит в Петербурге Большой Смоленский мост и обновленный вестибюль станции «Фрунзенская»). Новый участник процесса сделал Смольному предложение по нескольким адресам (в Колпинском и Курортном районах, а также по Краснопутиловской улице), обозначил примерную стоимость в 6–7 млрд рублей, а также цену проезда порядка 40 рублей.

    До частной концессионной инициативы не добралась ни одна из заявок, но платные переезды, построенные за счет инвестора, так и поселились в риторике городских властей. В 2021 году губернатор Александр Беглов доложил президенту: «Прорабатываются новые проекты государственно-частного партнерства, такие как строительство 18 новых путепроводов через железнодорожные пути». «Фонтанка» узнала адреса, но сколько можно прорабатывать проекты — уточнить не удалось.

    К тому времени в городе появилась еще одна компания — «Платная дорога Северной столицы». Зарегистрировал ее москвич Алексей Строганов, тогда — директор «Лыткаринской платной дороги», который тоже являлся участником сахалинского проекта Михаила Скигина. В 2022 году даже предполагалось, что на очередном ПМЭФ подпишут какое-то предметное соглашение, но не выгорело.

    Оторвать и выбросить?


    «Фонтанка» связалась с Михаилом Скигиным, чтобы на фоне розыска гендиректора компании уточнить у него статус проекта, который ООО «Платная дорога» пыталась двигать несколько лет. «На сегодняшний день данный проект заморожен, поскольку не известна изначальная мотивация Романа Белоусова, как и его дальнейшая судьба и местонахождение, — прокомментировал бизнесмен. — В целом можно сказать, что пока замер».

    На вопрос, являлся ли именно Белоусов двигателем процесса, Скигин уточнил: «Да, это было частью раздувания портфолио, вместо того чтобы сфокусироваться на строительстве хотя бы одного переезда». При этом уголовные неприятности Белоусова он связал исключительно с историей «Коноплекса», добавив: «По платным дорогам пока разбираемся».

    На данный момент компания «Санкт-Петербургская платная дорога» не принадлежит напрямую ООО «Платная дорога», где бенефициаром является Белоусов. Она сменила название на «СП-С», почти целиком ей владеет Вадим Коваленко. Управляющей организацией для нее является ООО «Сириус», это та самая переименованная УК «Платная дорога».

    ООО «Платная дорога Северной столицы», как и раньше, принадлежит Алексею Строганову, следов сколько-нибудь активной хозяйственной деятельности незаметно.

    «Фонтанка» адресовала вопросы комитету по инвестициям, который и ведет все концессионные проекты со стороны города. Ответ не обошелся без слова «прорабатываются»: «С учетом реализуемых в Санкт-Петербурге масштабных инфраструктурных проектов в транспортной сфере, рассматриваются также и проекты по созданию путепроводов через железнодорожные пути в рамках концессионных соглашений. Такие проекты предполагают установление платного проезда для отдельных категорий транспортных средств (в основном грузовых), а также необходимость сохранения в соответствии с требованиями федерального законодательства об автомобильных дорогах бесплатного альтернативного проезда. Возможности строительства таких путепроводов на сегодняшний день прорабатываются с профильными комитетами». В проработке участвует и «Платная дорога Северной столицы».

    Роман Белоусов не ответил «Фонтанке» по известному редакции телефону.

    Николай Кудин, «Фонтанка.ру»

    Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

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