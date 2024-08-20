«Раздувание портфолио». В Петербурге платные переезды через железную дорогу заехали в тупик

О неприятностях Романа Белоусова, который является бенефициаром компании «Платная дорога», на прошлой неделе рассказала РБК. В разыскной базе МВД действительно есть карточка его полного тезки с идентичной датой рождения, регионом розыска обозначена Московская область. Речь идет о ч. 4 ст. 159 УК РФ (особо крупное мошенничество). В пресс-службе Московского городского суда «Фонтанке» подтвердили, что следствие вышло с ходатайством об аресте Белоусова, заседание назначено на 21 августа . Роман Белоусов — человек широких бизнес-интересов, но в последние годы все они были связаны со сферой деятельности братьев Скигиных, совладельцев Петербургского нефтяного терминала . «Фонтанка» подробно писала об их партнерстве. В частности, вместе они работали на проекте сахалинского порта , а также на ниве выращивания технической конопли — Белоусов до сих пор числится гендиректором и совладельцем компании «Коноплекс», учрежденной Евгением Скигиным. В арбитраже немало следов корпоративного конфликта Белоусова с партнерами, он разворачивается по нескольким фронтам. Например, в случае с группой компаний «Коноплекс» бизнесмен пытался исключить другого участника из общества (Михаил Скигин рассказал РБК, что тот намеревался отстранить его от управления) и успешно оспаривал свое увольнение с должности гендиректора. Но для Петербурга более интересной является смута в предприятии «Платная дорога», где Белоусов директор и собственник 51%, а у компании Tollway Limited — 49%. В 2023 году Tollway Limited подала иск о предоставлении документов насчет финансово-хозяйственной деятельности «Платной дороги», выиграла, а оспорить решение Белоусов не смог.

Платный тупик

ООО «Платная дорога» — это зонтик над региональными отраслевыми проектами. Сейчас оно является совладельцем компаний «Подмосковная платная дорога» и «Наро-Фоминская платная дорога», а раньше в списке были «Акуловская», «Одинцовская», «Сергиево-Посадская», «Ступинская», «Шатурская» и, конечно, «Санкт-Петербургская платная дорога».