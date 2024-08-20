Магистрали вдоль Невы и групповые посадки. В Петербурге начинают строить большую развязку для Большого Смоленского моста









В Петербурге объявили конкурс на строительство Дальневосточной развязки, которая стыкуется с большим Смоленским мостом. Осталось 5 лет, и весь этот комплекс у нас в кармане.





Документацию опубликовали накануне, стоимость работ — 6 млрд рублей. Здесь требуется пояснение: формально город строит целую транспортную магистраль, просто так уж получилось, что взгляды публики прикованы к ее участку от проспекта Обуховской Обороны до Дальневосточного проспекта. Первый этап этого участка — это собственно Большой Смоленский мост за 40 млрд и восстановление Октябрьской набережной для него за 250 миллионов. Второй — вся история на правом берегу: подготовка территории для строительства развязки с Дальневосточным проспектом (2,6 млрд) и сама развязка (6 млрд). Пока что все контракты, на которые нашелся подрядчик (а это мост и подготовка под развязку), достались АО «Дороги и мосты»; на Октябрьскую набережную не подали ни одной заявки.



Акционерное общество «Дороги и мосты» входит в инфраструктурную корпорацию АО «Группа компаний "Нацпроектстрой"», которая создавалась структурами Аркадия Ротенберга и ВЭБа. В ней консолидированы основные активы Группы компаний 1520 и ТЭК «Мосэнерго». Сделка по выходу ВЭБ.РФ из капитала Нацпроектстроя завершена в 2023 году.



Сам мост уже строится, работы идут на его опорах. «Фонтанка» рассказывала, какие архитектурные и конструктивные решения для него выбрали и почему.

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Помимо развязок на проспекте Обуховской Обороны и Октябрьской набережной, отдельным контрактом разыграли Дальневосточную. Второй этап — это «устройство путепровода через Дальневосточный пр. с выходом основного хода трассы в створ ул. Коллонтай, а также устройство 9 съездов, обеспечивающих транспортную связь на пересечении во всех направлениях», — говорится в документации. Учтут и два боковых проезда, которые запроектировали в рамках первого этапа. Кроме того, проработаны планировочные решения для съездов на Союзный проспект: напомним, это позволит увязать узел Большого Смоленского моста с узлом Широтной магистрали, которая пройдет через Неву чуть севернее и для которой тоже построят большую и многовекторную развязку на пересечении с проспектом Энергетиков и Союзным, ее срок ввода — 2027 год.

















Известно, что на шестиполосном путепроводе протяженностью 730 метров будет трамвайная линия (необособленного типа). Сам Дальневосточный проспект здесь тоже придется реконструировать: организовать переходно-скоростные полосы на примыкании съездов, выделенный левый поворот на съезд № 5 (он будет обеспечивать направление движение от Дальневосточного проспекта при движении с юга на ул. Коллонтай), автобусные и трамвайные остановки, подземный переход.





Кроме того, будут обычные уже для таких объектов шумозащитные экраны. Обещают и благоустройство: газоны, групповые посадки кустарников, живые изгороди; высаживать рекомендуют дуб черешчатый, ель голубую, ягодную яблоню, липы и тополя.

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Как это все повлияет на застройку и развитие территории вокруг, в документации тоже прописано. Наиболее активный участок — южнее развязки, между Октябрьской набережной и Дальневосточными проспектом. «Так, в двух кварталах, расположенных на территории, ограниченной перспективной трассой Большого Смоленского моста, Октябрьской наб., проектируемой Архивной ул., Дальневосточным пр., застройщиком Setl Sity планируется размещение жилых домов и объектов транспортной, социальной и инженерной инфраструктуры», — говорится в документации.





Конкретно перечисляют комплексы на 6,4 тысячи и 10,6 тысячи человек, две школы — на 1125 и на 1550 мест, несколько детских садов от 190 до 250 мест, спорткомплексы, поликлиники, многоярусные гаражи, не считая дорожной инфраструктуры. «Южнее проектируемой Архивной ул. между Октябрьской наб. и Дальневосточным пр. также ведется масштабное строительство жилых домов (застройщик — строительная компания ЛСР)», — добавляют авторы.

















«На левом берегу Невы планируется застройка территорий бывшего Невского завода, расположенных западнее и восточнее пр. Обуховской Обороны. На территории, ограниченной Большим Смоленским пр., пр. Обуховской Обороны, ул. Седова, ул. Бехтерева, Хрустальной ул., ул. Книпович, планируется строительство жилья и объектов социальной и транспортной инфраструктуры, — продолжают составители проекта. — Большой Смоленский мост через р. Неву будет обслуживать в первую очередь связи между территориями левого и правого берегов р. Невы, то есть выполнять преимущественно транзитные функции, что позволит перераспределить транспортную нагрузку между переправами через Неву и снизить ее на существующих мостах».

















Проектировщики рассчитывали, с какой интенсивностью будут ехать автомобилисты по Дальневосточному и по новой магистрали, которая появится со строительством моста и развязок. Если бы объект ввели в 2026 году, то среднегодовой суточный показатель составил бы около 73 тысяч и 69 тысяч единиц соответственно. Через 20 лет популярность Дальневосточного даже чуть снизится (по крайней мере, так прописано в документации), а по новой магистрали поедут уже 105 тысяч машин в сутки.

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В этот расчетный сценарий, впрочем, заложен целый ряд необходимых условий. Например:



формирование магистрали непрерывного движения на правом берегу р. Невы от Большого Обуховского моста до моста Александра Невского и от моста Александра Невского до Ушаковского моста;



формирование магистрали по левому берегу р. Невы от Шлиссельбургского автодорожного моста (через Обводный канал) до Володарского моста;



формирование магистрали от пр. Стачек до пр. Энергетиков с мостом через р. Неву в створе Б. Смоленского пр. — ул. Коллонтай от пр. Обуховской Обороны до Дальневосточного пр.;



строительство ШМСД от ЗСД до КАД;



строительство Глухоозерского шоссе;



строительство улиц, соединяющих Октябрьскую наб. и Дальневосточный пр., — Архивной ул., ул. Дыбенко;



реконструкция Октябрьской наб. со строительством разворотных колец в районе Архивной ул.



Источник: проектная документация







Самое показательное здесь — это магистраль от пр. Стачек до пр. Энергетиков. «Фонтанка» писала, что сам по себе мост и правда призван в первую очередь соединить две части Невского района, однако в общем градостроительном плане он является частью как раз этой виртуальной магистрали. А если еще крупнее — то и вовсе Кольцевой магистрали, которая опоясывает 9 районов. Она составляется из уже существующих улиц, добавить надо несколько узлов. Подробнее об этом читайте в материале «Фонтанки».

