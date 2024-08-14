В три уровня. Какой будет большая развязка Широтной магистрали рядом с метро «Ладожская»

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Комитет по градостроительству объявил сбор предложений по проекту планировки одной правобережной транспортной развязки Широтной магистрали скоростного движения. Этот узел построят на пересечении с Союзным проспектом и проспектом Энергетиков.



Развязка — часть второго из четырех этапов строительства Широтной магистрали. Комитет по градостроительству ждет от всех заинтересованных предложения и замечания до 23 августа.



Первый этап платной ШМСД — это Витебская развязка ЗСД, которую рассчитывают ввести до конца года. Этапы II–IV доведут Широтную магистраль от Витебского проспекта до КАД, в их составе будет низководный разводной мост через Неву в створе Фаянсовой — Зольной. V и VI этапы пойдут по Ленобласти, концессионер для них уже найден, для городской части — еще нет. Параллельно началось строительство Большого Смоленского моста южнее, в створе одноименного проспекта и улицы Коллонтай. Составной частью проекта является и развязка на Дальневосточном проспекте.



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Развязку на правом берегу планируется строить в два этапа. Сначала — соединить Союзный проспект с проспектом Энергетиков с разноуровневым пересечением железнодорожных путей, Заневского проспекта и Дальневосточного проспекта — в составе развязки на пересечении с последним.



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Магистраль запланирована шириной по две полосы в каждую сторону, с тротуаром и велодорожкой с левой стороны до Уткина переулка.



Также в этот этап входит строительство двух съездов — правоповоротного с проспекта Союзный — Энергетиков в направлении Невы на будущий Большой Смоленский мост и левоповоротного — с магистрали Смоленского моста от Невы на Союзный проспект в направлении Складской улицы. Оба съезда будут двухполосными и на эстакаде.



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На втором этапе будут построены еще 9 съездов, которые свяжут скоростную магистраль с соединенными Союзным проспектом и Энергетиков. Большинство их них будут однополосными:

Длина развязки составит 2,4 км, пропускная способность — 7,9 — 14,6 тысячи единиц в час в двух направлениях, интенсивность движения — 27,7 — 70,2 единицы в сутки (в двух направлениях), а проектная мощность — 189–350 единиц в сутки. Проект планировки с проектом межевания территории выполнен по заказу АО «ЗСД».



Если смотреть на вертикальный разрез, то транспортный узел расположится в трех уровнях: верхний — это основной ход ШМСД, ниже — проспект Наставников — Солидарности, а на «земле» — железнодорожные пути.



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Съезды будут освещаться на 12-метровых опорах примерно через каждые 30 метров, как и сама ШМСД, которая на этом отрезке будет иметь от 4 до 8 полос, ширину проезжей части 15 метров (в каждую из сторон) и трехметровые тротуары. Ширина каждой полосы будет от 3,5 до 3,75 метра.



Развязка пройдет над руслом реки Оккервиль. Съезды и магистраль Союзный — Энергетиков, которые окажутся в этой зоне, поднимут на эстакады. Чтобы предотвратить возможные размывы, берега в этом месте укрепят, а прибрежную территорию выровняют и благоустроят.



Берега Охты в будущем, вероятно, тоже будут усиливать. В рекомендациях — берегозащита с помощью упорного пояса крепления вдоль уреза воды.



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Союзному проспекту предстоит расширение, чтобы было где поставить остановку общественного транспорта. Поэтому внутриквартальному проезду, который проходит вдоль жилых комплексов Rio и «На ул. Складской» предстоит реконструкция. В целом по проекту поставят шесть новых автобусных остановок: четыре на Союзном проспекте и по одной — на Складской улице и проспекте Энергетиков.

