В три уровня. Какой будет большая развязка Широтной магистрали рядом с метро «Ладожская»

Комитет по градостроительству объявил сбор предложений по проекту планировки одной правобережной транспортной развязки Широтной магистрали скоростного движения. Этот узел построят на пересечении с Союзным проспектом и проспектом Энергетиков.
Развязка — часть второго из четырех этапов строительства Широтной магистрали. Комитет по градостроительству ждет от всех заинтересованных предложения и замечания до 23 августа.
Первый этап платной ШМСД — это Витебская развязка ЗСД, которую рассчитывают ввести до конца года. Этапы II–IV доведут Широтную магистраль от Витебского проспекта до КАД, в их составе будет низководный разводной мост через Неву в створе Фаянсовой — Зольной. V и VI этапы пойдут по Ленобласти, концессионер для них уже найден, для городской части — еще нет. Параллельно началось строительство Большого Смоленского моста южнее, в створе одноименного проспекта и улицы Коллонтай. Составной частью проекта является и развязка на Дальневосточном проспекте.
Развязку на правом берегу планируется строить в два этапа. Сначала — соединить Союзный проспект с проспектом Энергетиков с разноуровневым пересечением железнодорожных путей, Заневского проспекта и Дальневосточного проспекта — в составе развязки на пересечении с последним.
Магистраль запланирована шириной по две полосы в каждую сторону, с тротуаром и велодорожкой с левой стороны до Уткина переулка.
Также в этот этап входит строительство двух съездов — правоповоротного с проспекта Союзный — Энергетиков в направлении Невы на будущий Большой Смоленский мост и левоповоротного — с магистрали Смоленского моста от Невы на Союзный проспект в направлении Складской улицы. Оба съезда будут двухполосными и на эстакаде.
На втором этапе будут построены еще 9 съездов, которые свяжут скоростную магистраль с соединенными Союзным проспектом и Энергетиков. Большинство их них будут однополосными:
Длина развязки составит 2,4 км, пропускная способность — 7,9 — 14,6 тысячи единиц в час в двух направлениях, интенсивность движения — 27,7 — 70,2 единицы в сутки (в двух направлениях), а проектная мощность — 189–350 единиц в сутки. Проект планировки с проектом межевания территории выполнен по заказу АО «ЗСД».
Если смотреть на вертикальный разрез, то транспортный узел расположится в трех уровнях: верхний — это основной ход ШМСД, ниже — проспект Наставников — Солидарности, а на «земле» — железнодорожные пути.
Съезды будут освещаться на 12-метровых опорах примерно через каждые 30 метров, как и сама ШМСД, которая на этом отрезке будет иметь от 4 до 8 полос, ширину проезжей части 15 метров (в каждую из сторон) и трехметровые тротуары. Ширина каждой полосы будет от 3,5 до 3,75 метра.
Развязка пройдет над руслом реки Оккервиль. Съезды и магистраль Союзный — Энергетиков, которые окажутся в этой зоне, поднимут на эстакады. Чтобы предотвратить возможные размывы, берега в этом месте укрепят, а прибрежную территорию выровняют и благоустроят.
Берега Охты в будущем, вероятно, тоже будут усиливать. В рекомендациях — берегозащита с помощью упорного пояса крепления вдоль уреза воды.
Союзному проспекту предстоит расширение, чтобы было где поставить остановку общественного транспорта. Поэтому внутриквартальному проезду, который проходит вдоль жилых комплексов Rio и «На ул. Складской» предстоит реконструкция. В целом по проекту поставят шесть новых автобусных остановок: четыре на Союзном проспекте и по одной — на Складской улице и проспекте Энергетиков.
Проспект Энергетиков планируется только реконструировать на участке от Заневского проспекта до моста Энергетиков. Реконструкция также коснется и улицы Большая Яблоновка. Сейчас она отходит от Зольной и идет вдоль берега реки Оккервиль. В новой версии ее отрежут от Зольной и подключат к улице Ворошилова, а также обустроят тротуары. Кроме того, сама улица сместится южнее — дальше от берега реки, чтобы минимально «залезать» на береговую полосу.
В месте пересечения проспекта Энергетиков и Заневского проспекта первый расширят до 5 полос в каждую сторону, второй — до 3 полос в оба направления. Чтобы пропускная способность в этом месте была повыше, пешеходные переходы уберут под землю. Съезды с проспекта Энергетиков пристыкуют к Гранитной улице, но саму ее менять не будут.
Саму Широтную магистраль не так давно сочли слишком уж дорогой. Поэтому к 690 млн на проектирование добавились еще почти 500 млн — на перепроектирование, однако оно касается именно левобережной части, до запланированного моста через Неву. В январе 2024 года затраты на II-IV этапы (от Витебского проспекта до КАД) оценивались почти в 410 млрд рублей, однако в эту сумму входила и реконструкция улично-дорожной сети. В июне стройку самой городской части ШМСД (без Витебской развязки) оценили уже в 241 млрд рублей.
Ирина Корбат, «Фонтанка.ру»